Avanza la venta de AySA: entregan a privados la gestión de un recurso vital para la vida

La privatización de AySA fue lanzada el 23 de julio, apenas un día después de que el Gobierno modificara las normas con las que opera en el AMBA, entre ellas cortar el suministro de agua por falta de pago.

La resolución de Caputo instruye a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar la privatización y a contratar un banco público para tasar el paquete accionario, tras la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de completar la valuación en tiempo razonable.

La venta inicial deberá concretarse en un plazo de 8 meses. La colocación del restante de las acciones buscará garantizar que el Estado mantenga una participación mínima mientras se asegura la llegada de capital privado.

La Secretaría de Obras Públicas será responsable de elaborar la documentación técnica y contractual, incluidos los contratos de concesión. También deberá asegurar que la privatización no interrumpa el servicio de agua potable y cloacas.

Además, la venta del paquete mayoritario se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, con la asistencia técnica de AySA para garantizar transparencia y eficiencia en el procedimiento.

Resolución 1198/2025:

