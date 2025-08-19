Atención SUAF: el paso a paso para solicitar un préstamo de hasta $ 2.000.000 en ANSES
Los beneficiaros pueden verificar de manera online si cumplen con los requisitos establecidos. Conocé todos los detalles en la nota.
Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 1,62% en cada una de sus prestaciones para agosto, el organismo también comunicó una noticia de último momento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o jubilaciones. Estos usuarios pueden acceder a préstamos en el Banco Nación y Banco Provincia.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y de otras asignaciones pueden acceder a un crédito personal de hasta $ 2.000.000.
Si bien los préstamos no los otorga directamente el organismo, se trata de una opción que ofrecen los bancos Nación y Provincia y los trámites son 100% digitales y las condiciones, favorables.
Préstamos de ANSES para SUAF: cómo pedirlos
Esta nueva línea de préstamo está dirigido a beneficiarios de AUH, trabajadores registrados con SUAF, monotributistas de categorías bajas y personas con ingresos formales o programas sociales.
Es importante tener en cuenta que estos créditos no se gestionan en ANSES, sino en los bancos. Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia permiten iniciar el trámite de forma completamente digital, desde sus sitios web, home banking o apps móviles.
Requisitos para solicitar el préstamo para SUAF de ANSES
La iniciativa apunta a facilitar el acceso a financiamiento formal para sectores históricamente excluidos del sistema crediticio tradicional. Las personas deben cumplir con algunos requisitos:
- Tener entre 18 y 75 años.
- Ser titular de cuenta bancaria en Banco Nación o Banco Provincia.
- Contar con DNI vigente y CBU propio (no compartido).
- Percibir ingresos regulares, ya sea por trabajo o asignaciones de ANSES.
- No tener mora grave en informes crediticios (Veraz categoría 3 o superior).
