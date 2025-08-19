Jubilados de ANSES: créditos de hasta $600.000 y se pueden pagar en 72 cuotas
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra de $600.000 para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Los 4 pasos para sacar un crédito 100% online en ANSES
El trámite es simple, rápido y totalmente digital. Para acceder al crédito, los jubilados deben seguir estos pasos:
- Ingresá en Tu Banco: accedé a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña.
- Elegí la opción Préstamos y pulsá en +: esto abrirá el menú de créditos disponibles.
- Seleccioná el préstamo de tu preferencia: indicá el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas.
- Validá tus datos y disfrutá de tu préstamo: tras la confirmación, el dinero se acredita en tu cuenta y las cuotas se descontarán automáticamente.
El Banco Nación ofrece un simulador al pie de la página para calcular diferentes escenarios antes de aceptar el crédito.
Todas las características de los préstamos ANSES
Este préstamo está diseñado específicamente para jubilados y pensionados de ANSES, con condiciones pensadas para que sea fácil de gestionar y de pagar:
- Destino: libre, es decir, se puede usar para cualquier gasto.
- Modalidad: en pesos.
- Monto máximo: hasta $50.000.000, dependiendo de los ingresos y de que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual.
- Afectación de ingresos: hasta el 35% de los ingresos netos mensuales, con cuotas en múltiplos de $100.
