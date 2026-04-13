Banco Nación explicó los detalles de la operatoria del programa "+Hogares con BNA"

Licitaciones Competitivas: Tras la eliminación de la exclusividad del BNA para el pago de haberes, el banco compitió en igualdad de condiciones, ganando 63 de 67 licitaciones (94%) .

Línea "+Hogares Sector Público": Se ajustaron los parámetros para igualar la oferta privada, permitiendo financiar hasta el 90% del valor de la vivienda y aumentando la relación cuota-ingreso al 30%.

4. Digitalización y objetividad en el proceso

Para gestionar el volumen masivo de demanda (más de 425.000 solicitudes ingresadas), el BNA implementó un sistema de automatización integral operativo desde enero de 2026.

Criterios Técnicos: El otorgamiento se rige estrictamente por parámetros de scoring crediticio, eliminando cualquier subjetividad o discriminación política, gremial o jerárquica.

Resultados: Se han otorgado 27.000 hipotecas, con otras 3.200 en fase final de escrituración.

5. Adaptabilidad y casuística

El banco ha flexibilizado sus normativas para responder a la realidad del mercado inmobiliario:

Actualización de Topes: El límite para la vivienda única se ajustó a 210.000 UVAs debido al incremento de precios del sector.

Situaciones Especiales: Se admiten casos de "vivienda única" aunque el solicitante posea partes indivisas de otros inmuebles (por herencias o divorcios), siempre que se demuestre la no residencia.

Flexibilidad Temporal: Durante periodos de alta agresividad de la banca privada en 2024, el BNA suspendió temporalmente ciertos topes para fidelizar clientes de alta renta, captando unos 1.186 casos con valores de propiedad superiores al promedio.

Debido a la apreciación del peso en términos reales hacia 2026, un préstamo original de 100.000 USD (tomado en julio de 2024 por 97.000 UVAs) representa hoy un valor de mercado cercano a los 130.000 USD, reflejando la solidez del activo, pero también el crecimiento del saldo medido en moneda extranjera.