Banco Nación explicó los detalles de la operatoria del programa "+Hogares con BNA"
La línea “+Hogares con BNA” del Banco Nación se sustenta en un esquema de otorgamiento de crédito basado en reglas explícitas. Conocelas acá.
Ante el sueño de la casa propia de muchos, la línea “+Hogares con BNA” se apoya en un sistema de gestión basado en reglas claras y procesos estandarizados que aseguran la máxima transparencia. Gracias a su formato 100% digital, el banco garantiza condiciones equitativas para todos los solicitantes, permitiendo un seguimiento preciso en cada etapa del trámite.
Este modelo permite procesar un gran volumen de solicitudes sin perder la rigurosidad en la evaluación. Así, se consolida un sistema de crédito hipotecario masivo que funciona bajo criterios objetivos, verificables y uniformes para todos.
"+Hogares con BNA": qué representa y cómo funciona
1. El regreso del crédito para la clase media
A partir de mayo de 2024, el Banco Nación (BNA) relanzó su rol histórico mediante la línea “+ Hogares con BNA”. Bajo un diseño orientado a la sostenibilidad y la inclusión social, el producto introdujo innovaciones clave:
-
Cobertura CER-CVS: Un seguro que protege al deudor permitiendo pagar la cuota ajustada por salarios si la inflación supera dicho índice.
Segmentación Estratégica: Tasas preferenciales (UVA + 6%) para clientes con plan sueldo y topes en el valor de la propiedad, reservando tasas más altas (UVA + 12%) para segundas viviendas o clientes externos.
2. Un cambio de paradigma en el activo bancario
La economía argentina ha revertido una tendencia de décadas de desinversión hipotecaria:
-
Contexto Histórico: De representar el 5% del PBI en los años 90, el crédito hipotecario cayó a un mínimo del 0,07% en 2023.
Reorientación del Capital: En diciembre de 2023, el 60% del activo del BNA estaba inmovilizado en el Sector Público. Para febrero de 2026, esa cifra se redujo al 40%, liberando fondos para el sector privado.
Liderazgo de Mercado: El crédito hipotecario pasó del 5,4% al 9,9% del activo total. En enero de 2026, el BNA llegó a concentrar el 96% de las nuevas hipotecas del sistema financiero.
3. Competencia y transparencia para el sector público
En línea con la desregulación y el fin de privilegios para empresas estatales, el BNA comenzó a competir por la captación de cuentas sueldo:
-
Licitaciones Competitivas: Tras la eliminación de la exclusividad del BNA para el pago de haberes, el banco compitió en igualdad de condiciones, ganando 63 de 67 licitaciones (94%).
Línea "+Hogares Sector Público": Se ajustaron los parámetros para igualar la oferta privada, permitiendo financiar hasta el 90% del valor de la vivienda y aumentando la relación cuota-ingreso al 30%.
4. Digitalización y objetividad en el proceso
Para gestionar el volumen masivo de demanda (más de 425.000 solicitudes ingresadas), el BNA implementó un sistema de automatización integral operativo desde enero de 2026.
-
Criterios Técnicos: El otorgamiento se rige estrictamente por parámetros de scoring crediticio, eliminando cualquier subjetividad o discriminación política, gremial o jerárquica.
Resultados: Se han otorgado 27.000 hipotecas, con otras 3.200 en fase final de escrituración.
5. Adaptabilidad y casuística
El banco ha flexibilizado sus normativas para responder a la realidad del mercado inmobiliario:
-
Actualización de Topes: El límite para la vivienda única se ajustó a 210.000 UVAs debido al incremento de precios del sector.
Situaciones Especiales: Se admiten casos de "vivienda única" aunque el solicitante posea partes indivisas de otros inmuebles (por herencias o divorcios), siempre que se demuestre la no residencia.
Flexibilidad Temporal: Durante periodos de alta agresividad de la banca privada en 2024, el BNA suspendió temporalmente ciertos topes para fidelizar clientes de alta renta, captando unos 1.186 casos con valores de propiedad superiores al promedio.
Debido a la apreciación del peso en términos reales hacia 2026, un préstamo original de 100.000 USD (tomado en julio de 2024 por 97.000 UVAs) representa hoy un valor de mercado cercano a los 130.000 USD, reflejando la solidez del activo, pero también el crecimiento del saldo medido en moneda extranjera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario