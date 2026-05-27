El Banco Nación ofrece un plan de refinanciación para morosos de tarjetas de crédito y préstamos personales

La línea contempla:

Tasa fija.

Plazos de hasta 72 meses.

TNA del 65%.

Montos de hasta 100 millones de pesos.

El programa también incluye alternativas para clientes con atrasos de hasta 90 días en tarjetas emitidas por el Banco Nación.

La propuesta permite refinanciar saldos pendientes de hasta 10 millones de pesos, con:

Plazos de hasta 60 meses.

TNA del 35%.

Inicio del pago en el próximo resumen.

Además, la operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta y adecuaciones temporales en los límites de compra.

Para los casos con atrasos superiores a 90 días, el banco informó que existen esquemas de financiación de hasta 96 meses, sujetos a evaluación crediticia.

El lanzamiento de estas herramientas coincide con un fuerte incremento en los indicadores de irregularidad crediticia. De acuerdo con el último informe sobre bancos del BCRA, el ratio de irregularidad en los créditos para familias trepó al 11,5%, el nivel más alto desde 2004. En octubre de 2024 ese porcentaje era apenas del 2,5%.

Particularmente, los préstamos personales registraron una morosidad del 14,2%, mientras que las tarjetas de crédito mostraron un ratio del 11,7%.

Según distintos análisis económicos, detrás del deterioro aparecen factores como la caída del salario real, el aumento de costos fijos y el incremento del desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Desde el Banco Nación explicaron que cada caso es evaluado de manera individual, considerando el perfil financiero y las características de las obligaciones de cada cliente.

“El enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos”, señalaron desde la entidad.

Los clientes interesados pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento o consultar las condiciones vigentes a través de Banco Nación.