Bancos estadounidenses suspenden el rescate prometido a Javier Milei: qué pasó

Pero el préstamo del sector privado perdió tracción cuando los bancos no habrían obtenido la "orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas".

En ese marco, lo que está en estudio es un préstamo de alrededor de U$S5.000 millones estructurado mediante una operación de recompra, conocida como "repo", modelo bajo el cual la Argentina entregaría una cartera de inversiones como garantía.

El plan sería que el Gobierno argentino acuda luego a los mercados de bonos para obtener dólares adicionales y así cancelar ese "repo". No obstante, al diario con sede en Nueva York advierte que "los bancos podrían verse en aprietos si las condiciones del mercado cambian y la Argentina no puede vender nuevos bonos ni encontrar otros fondos” para reembolsar el préstamo otorgado.