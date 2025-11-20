Crisis en Vorterix: "Los Mernosketti" denunciaron falta de pago y Mario Pergolini les contestó

pibes vorterix

Si bien reconoció la existencia de la deuda, buscó matizar la situación y defendió la estructura de su empresa, dando a entender que se trataba de un problema administrativo con el intermediario, y no una falta de voluntad de pago de Vorterix. Hasta el momento, la situación parece estar en un punto muerto. Si bien ambas partes expusieron sus posturas, no ha habido una confirmación pública de que la deuda haya sido saldada o de un acuerdo definitivo.

La polémica reabre el debate sobre la precarización laboral y los modelos de negocio en la industria del streaming y los nuevos medios, donde las figuras emergentes a menudo se encuentran en situaciones contractuales complejas y vulnerables.