Javier Milei se metió en la polémica por el título a Rosario Central: qué postura tomó

image

Se sabe que Milei se encuentra enfrentado a los principales dirigentes de la AFA, al tiempo que el dirigente del "Pincha" se ha manifestado a favor del Gobierno Nacional y hasta pareció apoyar el posible desembargo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una de las obsesiones del libertario.

En cuanto al inédito título de Rosario Central, el reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.