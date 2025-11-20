Javier Milei se metió en la polémica por el título a Rosario Central: qué postura tomó
Como si no tuviera temas más importantes que tratar, el mandatario usó sus redes sociales para opinar sobre la polémica en el fútbol argentino.
La inédita consagración de Rosario Central como campeón anual 2025 sigue generando repercusiones y mucha polémica, y entre quejas, apareció Estudiantes para desestimar que la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) haya sido votada en reunión de Comité Ejecutivo y ganarse la aprobación del presidente Javier Milei.
En concreto, el "Pincha", cuyo presidente Juan Sebastián Verón es uno de los principales opositores a la dirección de la AFA y de Chiqui Tapia, también salió al cruce con un escueto pero duro comunicado, desestimando la información que sugería que la decisión fue avalada por los dirigentes de todos los clubes.
"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", indicó el "León" en sus redes sociales.
En este marco, el libertario, siempre afín al retuit, usó su cuenta de X para sentar posición al respecto, como si no tuviera temas importantes que tratar en su rol de Presidente.
Milei, entonces, compartió una publicación de La Derecha Diario que se posicionaba claramente a favor del club platense. "Excelente 'Pincha': Estudiantes desmintió que se haya votado darle un título a Rosario Central por ganar la Tabla Anual", dice el mensaje que retuiteó el mandatario.
Se sabe que Milei se encuentra enfrentado a los principales dirigentes de la AFA, al tiempo que el dirigente del "Pincha" se ha manifestado a favor del Gobierno Nacional y hasta pareció apoyar el posible desembargo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una de las obsesiones del libertario.
En cuanto al inédito título de Rosario Central, el reconocimiento no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF 2025, que solo incluye tres títulos oficiales: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, disputado entre los ganadores de ambos certámenes o, en caso de repetición, entre el campeón y el vencedor del duelo entre los subcampeones.
