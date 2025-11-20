Coimas en la ANDIS: Daniel Garbellini se negó a declarar ante el juez

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, expuso el contenido de la defensa del exdirector de la Andis en Comodoro Py: "Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba, que el juez se la detalló, le dijo que había pruebas para revisar y él dijo que lo hará y que declarará nuevamente".

"Dijo que no recibió ninguna coima y que no amañó ninguna licitación y que nunca tuvo intervención respecto de pagos que tuvieran que ver con designar algún laboratorio en especial. El informe pericial dice que los audios están editados con inteligencia artificial. La Justicia no peritó los audios y es una de las cosas que él sostiene. La explicación del fiscal es que los audios no son importantes para la investigación", agregó en esta línea.

En tanto, el abogado expuso que Spagnuolo se refirió al hallazgo de u$s82.000 en una caja de seguridad: "Dijo que la suposición de que los u$s82.000 pudieran ser productos de un ilícito queda descartada y acompañó pruebas al respecto de que no ingresó a esa caja de seguridad desde abril de 2023".

También se refirió a la imputación del juez Sebastián Cassanello. "Le imputó lo mismo que había pedido el fiscal Picardi en el pedido de declaración indagatoria: supuestos sobreprecios y amañamiento de las licitaciones de medicamentos respecto de cuatro o cinco laboratorios", señaló.