Aseguran que se complicó la situación de Máximo Thomsen en el penal tras el documental

Todo esto se habría iniciado por la notoriedad pública de Thomsen, tras ofrecer su testimonio en el documental de Netflix que, para entonces, aún no se había estrenado, pero sí había tráilers al respecto. Esta aparición ante los medios no fue bien recibida por otros presos, dado que este tipo de visibilidad mediática suele perturbar las complejas dinámicas y jerarquías internas de la cárcel, generando celos y fricciones.

"Cada vez que uno de los internos toma visibilidad pública, se generan roces dentro del pabellón", confirmaron allegados. La exposición lo ha dejado en una situación vulnerable, llevando a las autoridades penitenciarias a aislarlo como la principal medida de seguridad para protegerlo de nuevas reacciones violentas.