En tanto, tras citar la doctrina peronista de 1949 (“propuso una sociedad donde la realización individual, la justicia social y el bienestar colectivo se integraran dentro de un proyecto común”), la visión del papa Francisco y el Buen Vivir de los pueblos originarios, remarcó que asuntos como “la paz, el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, el conocimiento científico y la gobernanza de las nuevas tecnologías requieren respuestas que trasciendan las fronteras nacionales” con el objetivo de “transformar la interdependencia económica en solidaridad humana, el poder tecnológico en bienestar colectivo y la diversidad civilizatoria en una fuente de valores compartidos”.

El exembajador puso en valor a Hong Kong (7,5 millones de habitantes y un PBI superior a los US$ 420.000 millones) como nodo financiero y logístico integrado a la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, un bloque de once ciudades —entre ellas Shenzhen y Guangzhou— con más de 88 millones de habitantes en apenas 56.000 kilómetros cuadrados y un producto bruto superior a los 2,1 billones de dólares (cerca de tres veces la economía argentina), espacio que Xi Jinping busca proyectar internacionalmente mediante su reciente propuesta en APEC de crear una Asociación Mundial para la Cooperación Económica entre Áreas de la Bahía.

Respaldo académico e institucional del foro

Alineado con la Iniciativa para la Civilización Global lanzada por Xi Jinping en marzo de 2023 (junto con las iniciativas para el Desarrollo Global, la Seguridad Global y la Gobernanza Global), el evento fue impulsado por el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China y el Instituto de Filosofía de la CASS, y organizado por el Instituto de Civilizaciones Globales, el Centro de Estudios de Hong Kong y Macao, el Instituto Chino de Hong Kong y la Universidad de la CASS, contando con el auspicio del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Coalición de Hong Kong y la Revista Bauhinia.