Vaca Narvaja reivindicó a Perón y al papa Francisco en China y pidió una "nueva convergencia humanista" global
En el Foro de Civilizaciones Globales en Hong Kong, Sabino Vaca Narvaja rescató el pensamiento latinoamericano y pidió que China impulse al Sur Global.
Con un llamado a construir "una nueva convergencia humanista" frente al avance tecnológico y las tensiones geopolíticas, el exembajador argentino en Beijing y presidente del Centro de Sinología de la UBA (CEUS-UBA), Sabino Vaca Narvaja, reivindicó en Hong Kong la Comunidad Organizada de Juan Domingo Perón, el humanismo del papa Francisco y el Buen Vivir latinoamericano durante su intervención en el Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026.
El encuentro, realizado poco después de la cumbre de APEC en Shenzhen que congregó a más de 20 mandatarios —entre ellos Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin—, fue encabezado por el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, y el titular de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS), Gao Xiang. Allí, Sabino Vaca Narvaja sostuvo que “la globalización logró conectar nuestras economías, pero la interdependencia económica, por sí sola, no garantiza sociedades más solidarias, relaciones internacionales más justas ni seres humanos más felices.
Tenemos todavía pendiente la tarea histórica de construir una verdadera comunidad humana”, y planteó que “el mayor riesgo de la revolución tecnológica no consiste únicamente en que las máquinas adquieran capacidades humanas, sino en que los seres humanos terminemos subordinando nuestros valores a la lógica de las máquinas y de los mercados”.
El mensaje de Vaca Narvaja sobre el rol de China, la arquitectura de Xi Jinping y el potencial de la Gran Área de la Bahía
Durante su exposición ante referentes académicos y gubernamentales de Asia, el exdiplomático articuló el pensamiento político latinoamericano con los desafíos de la gobernanza mundial y el peso económico del sur chino.
Vaca Narvaja subrayó que “China tiene hoy una responsabilidad histórica extraordinaria: demostrar, mediante sus políticas y sus relaciones internacionales, que el ascenso de una gran potencia puede ampliar las oportunidades de desarrollo de otras naciones sin exigirles que renuncien a su identidad”, y añadió que “la verdadera grandeza de una potencia no se mide solamente por su capacidad de transformar el mundo, sino también por su disposición a respetar el derecho de los demás pueblos a transformarlo desde su propia historia”.
En tanto, tras citar la doctrina peronista de 1949 (“propuso una sociedad donde la realización individual, la justicia social y el bienestar colectivo se integraran dentro de un proyecto común”), la visión del papa Francisco y el Buen Vivir de los pueblos originarios, remarcó que asuntos como “la paz, el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, el conocimiento científico y la gobernanza de las nuevas tecnologías requieren respuestas que trasciendan las fronteras nacionales” con el objetivo de “transformar la interdependencia económica en solidaridad humana, el poder tecnológico en bienestar colectivo y la diversidad civilizatoria en una fuente de valores compartidos”.
El exembajador puso en valor a Hong Kong (7,5 millones de habitantes y un PBI superior a los US$ 420.000 millones) como nodo financiero y logístico integrado a la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, un bloque de once ciudades —entre ellas Shenzhen y Guangzhou— con más de 88 millones de habitantes en apenas 56.000 kilómetros cuadrados y un producto bruto superior a los 2,1 billones de dólares (cerca de tres veces la economía argentina), espacio que Xi Jinping busca proyectar internacionalmente mediante su reciente propuesta en APEC de crear una Asociación Mundial para la Cooperación Económica entre Áreas de la Bahía.
Respaldo académico e institucional del foro
Alineado con la Iniciativa para la Civilización Global lanzada por Xi Jinping en marzo de 2023 (junto con las iniciativas para el Desarrollo Global, la Seguridad Global y la Gobernanza Global), el evento fue impulsado por el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China y el Instituto de Filosofía de la CASS, y organizado por el Instituto de Civilizaciones Globales, el Centro de Estudios de Hong Kong y Macao, el Instituto Chino de Hong Kong y la Universidad de la CASS, contando con el auspicio del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Coalición de Hong Kong y la Revista Bauhinia.
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