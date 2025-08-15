Becas Progresar: el secreto de ANSES para cobrar el 100% del pago sin problemas

Monto de las Becas Progresar en agosto

Los valores de los montos que otorga el organismo para las Becas Progresar en 2025 para el nivel obligatorio y trabajo, el monto es de $28.000. Para el nivel superior, el monto es de $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Los estudiantes que se inscribieron en marzo recibirán el monto adicional completo de $66.000 durante el esquema de pagos vigente. Los que se registraron en septiembre obtendrán $42.000 adicionales. Para mantener la beca activa, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el programa. Esto incluye mantener la regularidad en los estudios, aprobar las materias según el plan de estudios y presentar los certificados de alumno regular.

Fechas de pago de agosto 2025

ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para las Becas Progresar en agosto 2025, según la terminación del DNI: