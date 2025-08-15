Eva De Dominici rompió el silencio tras su polémica por "Homo Argentum": "Que ni se les ocurra"
En una entrevista bastante tensa con LAM, la actriz refutó a quienes compararon la escena de la película con el caso de Thelma Fardin.
Mientras "Homo Argentum" cosecha críticas adversas tras su flamante estreno, la película no deja de generar controversias y una de ellas estuvo protagonizada por Eva de Dominici, una de las actrices, quien este viernes rompió el silencio.
La actriz quedó en el centro de algunas críticas tras la difusión de una escena de uno de los 16 cortos que componen la cinta de Guillermo Francella. La controversia se generó porque parte del público interpretó que su personaje, Ana, podría estar realizando una denuncia falsa por violencia de género, un tema sensible que requiere cuidado, pero que en el adelanto parece abordarse de manera ligera.
Justamente esa parte de la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat fue tomada por militantes libertarios como una expresión contra el colectivo feminista y hasta fue relacionado con el caso de Thelma Fardin.
Desde que salió el tráiler que De Dominici fue criticada, en general, por quienes interpretaron que en el corto se banalizan temáticas serias, como la violencia de género, al presentarlas dentro de un marco de ficción que, por su forma de narrar y de promocionarse, corre el riesgo de trivializar conflictos que en la realidad son graves y complejos.
"Vi unos comentarios relacionando esto con lo de Thelma, y me gustaría aclararlo. Que no digan tonterías y ni se les ocurra comparar esta película con lo que le pasó a Thelma. A ella la apoyé y la apoyaré siempre. Ella fue una valiente", señaló Eva en diálogo con LAM, siendo contundente al respecto y manifestando su respaldo a la ex "Patito Feo".
Mientras el notero insistía con preguntarle por novedades respecto a su colega, que De Dominici decía no estar al tanto, la nota fue tornándose un poco tensa y hasta generó intervenciones de terceros. De todo modos, la actriz ratificó: "Thelma tiene todo mi apoyo".
