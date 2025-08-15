Eva De Dominici rompió el silencio tras su polémica por "Homo Argentum": "Que ni se les ocurra"

"Vi unos comentarios relacionando esto con lo de Thelma, y me gustaría aclararlo. Que no digan tonterías y ni se les ocurra comparar esta película con lo que le pasó a Thelma. A ella la apoyé y la apoyaré siempre. Ella fue una valiente", señaló Eva en diálogo con LAM, siendo contundente al respecto y manifestando su respaldo a la ex "Patito Feo".