Atención AMBA: cuándo llega el fuerte temporal con "la lluvia normal de agosto en solo 24 horas"
El sitio especializado Meteored anticipa un "evento significativo de mal tiempo" para los próximos días en Buenos Aires.
Un nuevo temporal de gran magnitud se aproxima a la zona central de Argentina, con la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano preparándose para fenómenos intensos de tormentas y vientos, evento que "podría dejar caer toda la lluvia normal de agosto en solo 24 horas", según el sitio especializado Meteored.
Luego de un fin de semana que se espera con mucho frío pero buenas condiciones, para el inicio de la próxima semana, el portal especializado anticipa un "evento significativo de mal tiempo".
El lunes amanecerá muy nublado y fresco en el AMBA, con temperaturas cercanas a los 12 °C y vientos moderados a regulares del este. Las condiciones empeorarán progresivamente después del mediodía, con las primeras lluvias y tormentas aisladas asociadas a un proceso de ciclogénesis que afectará el centro y norte del país.
Hacia la noche del lunes, la probabilidad de lluvias fuertes aumentará considerablemente, siempre de acuerdo con el portal.
El día clave del temporal en el AMBA
El martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad del mal tiempo sobre Buenos Aires. El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, probablemente por debajo de los 1000 Hpa, según Meteored.
Será una jornada con condiciones típicas de temporal en la Ciudad y sus alrededores. Se combinarán fuertes vientos con ráfagas de 45 a 60 km/h (inicialmente del cuadrante este y luego cambiando al sur/sudoeste para el miércoles 20) con lluvias intensas y abundantes, y también algunas tormentas.
Los diferentes modelos de pronóstico concuerdan en la alta probabilidad de superar los 40 mm de lluvia en el día.
Para el miércoles 20 de agosto, se espera una última tanda residual de lluvias aisladas durante las primeras horas del día, asociada a la parte trasera del sistema de baja presión. Posteriormente, el tiempo mejorará repentinamente con un brusco descenso de la nubosidad y condiciones ventosas del sector oeste, lo que permitirá el ingreso de aire muy seco y estable en la región.
