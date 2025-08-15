Atención AMBA: cuándo llega el fuerte temporal con "la lluvia normal de agosto en solo 24 horas"

El día clave del temporal en el AMBA

El martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad del mal tiempo sobre Buenos Aires. El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, probablemente por debajo de los 1000 Hpa, según Meteored.

Será una jornada con condiciones típicas de temporal en la Ciudad y sus alrededores. Se combinarán fuertes vientos con ráfagas de 45 a 60 km/h (inicialmente del cuadrante este y luego cambiando al sur/sudoeste para el miércoles 20) con lluvias intensas y abundantes, y también algunas tormentas.

Los diferentes modelos de pronóstico concuerdan en la alta probabilidad de superar los 40 mm de lluvia en el día.

Para el miércoles 20 de agosto, se espera una última tanda residual de lluvias aisladas durante las primeras horas del día, asociada a la parte trasera del sistema de baja presión. Posteriormente, el tiempo mejorará repentinamente con un brusco descenso de la nubosidad y condiciones ventosas del sector oeste, lo que permitirá el ingreso de aire muy seco y estable en la región.