Archivo: directores de "Homo Argentum" reconocen tener "repulsión" por la alegría popular de los argentinos

“No me conmueve el fútbol… Yo vivo en Núñez y veo a las familias, al papá con la mamá con los niños en los hombros y el abuelo, todos con la camiseta de River, y me da una tristeza infinita”, dijo Duprat con un rictus compungido en el rostro.

Incluso se refirió a la final del Mundial de Qatar: “Yo quería que gane Argentina, por supuesto, porque me caen bien los chicos de la Selección, no por Argentina y esa cosa patriotera y chauvinista y la bandera nacional y el himno… Lo detesto… Todo eso me produce repulsión, realmente”.

“A mí me da mucha angustia y tristeza ver a la gente desgañitada, sacada, fuera de si, festejando como algo ajeno, que esos chicos ganaron un partido de fútbol”, señalaba Duprat

Con relación al partido que se iba a disputar ese día en el Estado Mario Alberto Kempes, a su turno Cohn dijo que lo único que lo divertía del fútbol era “cuando pierden los equipos grandes, nada más”.

“Me divierten cuando pierden los equipos grandes, nada más. Si pierde Boca o pierde River, la voy a pasar bien”, aseguró risueño, como solazándose en el sufrimiento de las mayorías, aunque sea por un partido o los colores perdidosos de un equipo.