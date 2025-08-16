Una encuesta revela que casi el 60% de los argentinos cree que Javier Milei no será reelecto en 2027

Los números de agosto confirman esta tendencia: el anti-mileismo alcanza el 53%, mientras que el anti-kirchnerismo se ubica en el 49,9%. Ya en julio se había registrado un escenario similar, con un 53,6% de rechazo a Milei frente a un 45,2% de rechazo al kirchnerismo. Este cambio en los niveles de antipatía política refleja un movimiento en el mapa de las emociones electorales que podría tener impacto directo en los comicios venideros.