Beneficios de ANSES: la lista completa de descuentos para ahorrar en compras de agosto 2026
Las cadenas ofrecen rebajas de hasta el 15% en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Reintegros e inflación: en qué rubros podés reducir tus gastos diarios
El programa Beneficios Capital Humano ANSES permite a los jubilados y pensionados obtener ventajas en consumos cotidianos. La propuesta reúne a más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas localidades del país.
Entre los rubros alcanzados se encuentran supermercados, farmacias, perfumerías y ópticas, entre otros. Esto permite aplicar los beneficios sobre productos de alimentación, medicamentos, artículos de higiene y otros gastos que forman parte del presupuesto mensual de los adultos mayores.
Algunas promociones se descuentan directamente al momento de pagar, mientras que otras funcionan mediante un reintegro posterior. Por eso, antes de concretar una compra conviene verificar cómo se acredita el beneficio y si existe un límite de devolución.
Supermercados, farmacias y estaciones de servicio: la lista de comercios participantes
Dentro de la red de establecimientos que participan del programa aparecen importantes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. La presencia de distintas empresas permite que los beneficiarios encuentren alternativas en diferentes zonas.
La propuesta también se extiende a otros sectores. Entre los comercios contemplados figuran farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio, además de negocios pertenecientes a otras actividades. La disponibilidad concreta puede variar según la localidad y las condiciones establecidas por cada comercio.
Para saber si un establecimiento determinado participa, es importante consultar el listado actualizado de la red antes de realizar la compra. También se deben revisar los días en los que funciona cada promoción, ya que no todas las ofertas permanecen disponibles durante toda la semana ni se aplican de la misma manera.
Las ofertas de los bancos: cuotas sin interés y porcentajes de devolución
El programa Beneficios Capital Humano ANSES reúne una amplia red de comercios adheridos en todo el país, con más de 7.000 locales y 12.000 puntos de venta.
A estos beneficios se suman las promociones exclusivas que ofrecen distintas entidades bancarias para sus clientes jubilados y pensionados.
Según el banco y el comercio, las promociones pueden incluir:
- Descuentos directos al momento de pagar.
- Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.
- Cuotas sin interés en comercios seleccionados.
- Promociones especiales según el día de la semana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario