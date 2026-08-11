Beneficios de ANSES: la lista completa de descuentos para ahorrar en compras de agosto 2026

Supermercados, farmacias y estaciones de servicio: la lista de comercios participantes

Dentro de la red de establecimientos que participan del programa aparecen importantes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. La presencia de distintas empresas permite que los beneficiarios encuentren alternativas en diferentes zonas.

La propuesta también se extiende a otros sectores. Entre los comercios contemplados figuran farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio, además de negocios pertenecientes a otras actividades. La disponibilidad concreta puede variar según la localidad y las condiciones establecidas por cada comercio.

Para saber si un establecimiento determinado participa, es importante consultar el listado actualizado de la red antes de realizar la compra. También se deben revisar los días en los que funciona cada promoción, ya que no todas las ofertas permanecen disponibles durante toda la semana ni se aplican de la misma manera.

Las ofertas de los bancos: cuotas sin interés y porcentajes de devolución

El programa Beneficios Capital Humano ANSES reúne una amplia red de comercios adheridos en todo el país, con más de 7.000 locales y 12.000 puntos de venta.

A estos beneficios se suman las promociones exclusivas que ofrecen distintas entidades bancarias para sus clientes jubilados y pensionados.

Según el banco y el comercio, las promociones pueden incluir: