ANSES confirmó el aumento que recibirá la AUH durante agosto

Por su parte, la Tarjeta Alimentar seguirá funcionando como un apoyo económico adicional para las familias que figuran en los padrones oficiales. A diferencia de la AUH, este beneficio no tendrá una actualización durante agosto y mantendrá los mismos importes vigentes.

Los valores de la Tarjeta Alimentar serán:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

La asignación de la Tarjeta Alimentar está a cargo del Ministerio de Capital Humano y se realiza de manera automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Por eso, los beneficiarios no deben realizar una inscripción adicional para acceder al beneficio.

En el caso de quienes reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar corresponde por hijos de hasta 17 años inclusive. Para los titulares de la AUH por discapacidad, el beneficio puede otorgarse independientemente de la edad del hijo.

El esquema también contempla a las personas embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social. La incorporación al padrón se determina a partir de la información registrada en ANSES, mientras que en los casos que corresponda también se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este último programa está destinado a familias con niños de hasta 3 años y a personas gestantes que cumplen con las condiciones establecidas por el organismo.

Cuánto te retiene ANSES este mes

Durante agosto, ANSES abonará el 80% de la AUH de manera mensual y conservará el 20% restante como retención. Ese dinero acumulado podrá recuperarse una vez que el titular presente la Libreta AUH y cumpla con los requisitos establecidos.

Por cada hijo, los valores quedarán de la siguiente manera:

Monto bruto de la AUH: $150.861,90.

$150.861,90. Pago mensual del 80%: $120.689,52.

$120.689,52. Retención del 20%: $30.172,38.

La Libreta AUH funciona como una constancia para acreditar distintos controles vinculados con los menores. El trámite permite demostrar la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Para cobrar el dinero retenido, el adulto responsable debe presentar la documentación correspondiente ante ANSES. Una vez que el organismo comprueba los datos, libera en un único pago el monto acumulado durante el año.

Es importante aclarar que la diferencia entre el monto bruto y el dinero depositado cada mes no representa una pérdida permanente de la prestación. Los $30.172,38 retenidos quedan pendientes hasta que se complete la presentación de la Libreta AUH.

Además, la liquidación se realiza por cada hijo de manera individual. Por eso, en una familia con varios menores, el monto final que se cobra dependerá de la cantidad de asignaciones reconocidas por ANSES.

Fechas de cobro en agosto de 2026 según tu DNI

El calendario de pagos de ANSES para la AUH en agosto estará organizado de acuerdo con el último número del DNI de cada titular. Las acreditaciones comenzarán el 10 de agosto y se extenderán hasta el 21 de agosto.

El cronograma completo de cobro queda de la siguiente manera: