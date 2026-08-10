ANSES confirmó el aumento que recibirá la AUH durante agosto
ANSES ya definió cómo se pagarán los haberes y la AUH, con montos actualizados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto de 2026 una actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH). El incremento será del 1,9%, porcentaje que surge del dato de inflación de junio difundido por el INDEC.
De esta manera, los beneficiarios recibirán durante el próximo mes un monto superior al que estaba vigente.
La actualización de la AUH responde al esquema establecido por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales para las prestaciones sociales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para determinar cada aumento, ANSES utiliza el índice publicado dos meses antes del período correspondiente al cobro. El nuevo importe se depositará automáticamente en las cuentas habituales de los titulares, por lo que no será necesario realizar ningún trámite para acceder al incremento.
De cuánto es el aumento para la Asignación Universal por Hijo en agosto
Con el incremento del 1,9%, la AUH pasará a tener un valor bruto de $150.861,90 por hijo durante agosto. Esta cifra representa el monto total de la asignación antes de la retención mensual del 20% que realiza ANSES. El mecanismo de movilidad establece que la prestación se actualiza todos los meses y, en este caso, el dato de inflación de junio definió el aumento correspondiente al período de agosto.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar seguirá funcionando como un apoyo económico adicional para las familias que figuran en los padrones oficiales. A diferencia de la AUH, este beneficio no tendrá una actualización durante agosto y mantendrá los mismos importes vigentes.
Los valores de la Tarjeta Alimentar serán:
- Un hijo: $72.250.
- Dos hijos: $113.299.
- Tres o más hijos: $149.425.
La asignación de la Tarjeta Alimentar está a cargo del Ministerio de Capital Humano y se realiza de manera automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Por eso, los beneficiarios no deben realizar una inscripción adicional para acceder al beneficio.
En el caso de quienes reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar corresponde por hijos de hasta 17 años inclusive. Para los titulares de la AUH por discapacidad, el beneficio puede otorgarse independientemente de la edad del hijo.
El esquema también contempla a las personas embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social. La incorporación al padrón se determina a partir de la información registrada en ANSES, mientras que en los casos que corresponda también se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.
Este último programa está destinado a familias con niños de hasta 3 años y a personas gestantes que cumplen con las condiciones establecidas por el organismo.
Cuánto te retiene ANSES este mes
Durante agosto, ANSES abonará el 80% de la AUH de manera mensual y conservará el 20% restante como retención. Ese dinero acumulado podrá recuperarse una vez que el titular presente la Libreta AUH y cumpla con los requisitos establecidos.
Por cada hijo, los valores quedarán de la siguiente manera:
- Monto bruto de la AUH: $150.861,90.
- Pago mensual del 80%: $120.689,52.
- Retención del 20%: $30.172,38.
La Libreta AUH funciona como una constancia para acreditar distintos controles vinculados con los menores. El trámite permite demostrar la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.
Para cobrar el dinero retenido, el adulto responsable debe presentar la documentación correspondiente ante ANSES. Una vez que el organismo comprueba los datos, libera en un único pago el monto acumulado durante el año.
Es importante aclarar que la diferencia entre el monto bruto y el dinero depositado cada mes no representa una pérdida permanente de la prestación. Los $30.172,38 retenidos quedan pendientes hasta que se complete la presentación de la Libreta AUH.
Además, la liquidación se realiza por cada hijo de manera individual. Por eso, en una familia con varios menores, el monto final que se cobra dependerá de la cantidad de asignaciones reconocidas por ANSES.
Fechas de cobro en agosto de 2026 según tu DNI
El calendario de pagos de ANSES para la AUH en agosto estará organizado de acuerdo con el último número del DNI de cada titular. Las acreditaciones comenzarán el 10 de agosto y se extenderán hasta el 21 de agosto.
El cronograma completo de cobro queda de la siguiente manera:
- DNI terminado en 0: 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: 17 de agosto.
- DNI terminado en 6: 18 de agosto.
- DNI terminado en 7: 19 de agosto.
- DNI terminado en 8: 20 de agosto.
- DNI terminado en 9: 21 de agosto.
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