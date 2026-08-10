ANSES: de qué se tratan los bonos confirmados para jubilados
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto entre haber y bono
Los jubilados que perciben ingresos mensuales por encima del haber básico pero que no alcanzan el techo de los $489.775,92 reciben una compensación proporcional. En estos casos, el sistema liquida un extra variable calculado para completar de manera exacta dicho tope de ingresos.
Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber base actualizado de $440.000, el Estado le transferirá un bono reducido de $49.775,92 para equiparar el piso garantizado en mano. Quienes superen ese umbral unificado de ingresos cobran únicamente su haber indexado sin derecho al plus de emergencia.
Cómo se aplica el bono proporcional para quienes ganan más de la mínima
Los jubilados que perciben ingresos mensuales por encima del haber básico pero que no alcanzan el techo de los $489.775,92 reciben una compensación proporcional. En estos casos, el sistema liquida un extra variable calculado para completar de manera exacta dicho tope de ingresos.
Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber base actualizado de $440.000, el Estado le transferirá un bono reducido de $49.775,92 para equiparar el piso garantizado en mano.
A cuánto asciende la jubilación máxima que paga la ANSES
El incremento mensual del 1,89% alcanza también al escalón más alto del padrón previsional. El haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un tope bruto de $2.824.694,50 mensuales.
Este grupo de haberes superiores no accede al bono de $70.000, manteniendo la indexación directa según la inflación informada por el INDEC.
Los días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026
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DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.
DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.
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