Bertie Benegas Lynch: "Compraron una TV para el Mundial 2026 y como la Selección Argentina no ganó, no pagan"
El diputado nacional Bertie Benegas Lynch rechazó una ayuda estatal para las familias endeudadas y lanzó una polémica frase sobre los morosos en Argentina.
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, descartó de plano cualquier tipo de intervención estatal para socorrer a las familias con altos niveles de endeudamiento. En medio de cifras alarmantes, el diputado justificó la morosidad argumentando que muchas personas contrajeron obligaciones innecesarias que hoy se niegan a abonar.
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La postura de Bertie Benegas Lynch sobre el Mundial 2026 y las deudas
Durante una entrevista con Nacional Rock, el referente de La Libertad Avanza apuntó fuertemente contra la oposición por reclamar medidas de alivio financiero. "El primer paso era romper y el segundo es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente", sentenció el legislador, remarcando que "no se va caso por caso" a la hora de defender a los deudores.
En ese sentido, esbozó una llamativa teoría sobre las verdaderas razones detrás de la morosidad en los hogares. Según detalló, en la bolsa de los deudores entran las motos, los electrodomésticos y "el tipo que compró la televisión para el Mundial 2026 y ahora Argentina no salió campeón y entonces no quiere pagar la deuda". Además, advirtió que una gran porción del pasivo de las familias corresponde a las "apuestas" online.
Las controvertidas frases de Benegas Lynch llegaron justo después de que la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) publicara un informe lapidario: Argentina lidera el ranking de morosidad en la región con un 7,3% de créditos impagos (triplicando el promedio latinoamericano) y posee el ratio crédito/PBI más bajo de los 16 países evaluados.
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