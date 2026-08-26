Bertie Benegas Lynch: "Compraron una TV para el Mundial 2026 y como la Selección Argentina no ganó, no pagan"

En ese sentido, esbozó una llamativa teoría sobre las verdaderas razones detrás de la morosidad en los hogares. Según detalló, en la bolsa de los deudores entran las motos, los electrodomésticos y "el tipo que compró la televisión para el Mundial 2026 y ahora Argentina no salió campeón y entonces no quiere pagar la deuda". Además, advirtió que una gran porción del pasivo de las familias corresponde a las "apuestas" online.