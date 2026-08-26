Cuánto hay que ganar para comprar un departamento con los créditos hipotecarios del Gobierno y Anses
El economista Antonio Aracre analizó los ingresos mínimos necesarios para que una pareja acceda a los nuevos créditos hipotecarios oficiales.
Tras los anuncios oficiales sobre el lanzamiento del programa de fondeo con recursos del FGS, el economista Antonio Aracre detalló las condiciones económicas requeridas para acceder a los nuevos créditos hipotecarios. El especialista explicó cuánto dinero mensual debe ingresar en un hogar familiar para comprar una propiedad y dejar de alquilar.
El cálculo de ingresos para acceder a los créditos hipotecarios
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A través de sus redes sociales, el exasesor presidencial desglosó los números que permitirían a una familia reemplazar el pago mensual de una vivienda alquilada por una cuota propia:
- Ingresos netos requeridos: Se estima que una pareja en la que cada integrante perciba $1,6 millones netos (un ingreso familiar total de $3,2 millones) califica para solicitar la línea de financiamiento.
- Valor de la cuota: El esquema posibilita sustituir un alquiler mensual promedio de $850.000 por el pago de la cuota hipotecaria inicial.
- Relación cuota-ingreso: El monto a abonar mes a mes representaría aproximadamente el 25% de los ingresos totales del hogar, cumpliendo con los estándares crediticios habituales.
- Tasa de interés: El acceso a estas condiciones responde a que la tasa tope fijada no superará el 7,5% anual real, un valor comparable con los préstamos otorgados en economías desarrolladas.
Aracre remarcó que la viabilidad de este tipo de herramientas financieras requiere de una continua desaceleración de la inflación, elemento clave para asegurar la estabilidad de las cuotas a largo plazo.
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