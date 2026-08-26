Habilitan desde el lunes el cobro de deudas ingresando directo a las cuentas de bancos y fintech

Cuáles son los requisitos y límites del nuevo sistema de cobro de deuda

La herramienta que fue presentada por una normativa del BCRA en marzo último. El organismo les había dado plazo a las entidades financieras y las fintech hasta el próximo lunes 31 de agosto para implementar este nuevo sistema que permitirá que tanto bancos como Proveedores No Financieros de Crédito (PFNC) puedan debitar de la cuenta de los clientes la cuota pendiente de un préstamo.