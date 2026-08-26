Habilitan desde el lunes el cobro de deudas ingresando directo a las cuentas de bancos y fintech
El BCRA pone en marcha “Cobros por Transferencia”. La herramienta habilitará el débito automático de deudas en la misma cuenta donde se acreditó el crédito.
En un nuevo paso hacia la digitalización y la optimización de los mecanismos de cobro del sistema financiero, y en pleno debate sobre el drama de la morosidad; el Banco Central de la República Argentina (BCRA) prevé poner en marcha el próximo lunes 31 de agosto el sistema denominado “Cobros por Transferencia”.
La medida habilitará a los bancos y a las empresas fintech a debitar de manera directa las cuotas impagas de nuevos créditos desde la propia cuenta bancaria o virtual donde se originaron los fondos, implementando un canal ágil para reducir la morosidad, pero sujeto a estrictas pautas de protección para el consumidor, de acuerdo con Clarín.
Esta nueva herramienta de cobro surge en medio del intenso debate público sobre el incremento de la morosidad, una problemática que afecta a un sector importante de los ciudadanos como consecuencia directa del impacto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional en el poder adquisitivo y el costo de vida cotidiano.
Ante este escenario de tensiones financieras para los hogares, la autoridad monetaria busca dotar de mayor previsibilidad a las entidades prestamistas, aunque estableciendo topes para evitar asfixiar los ingresos de los deudores.
Cuáles son los requisitos y límites del nuevo sistema de cobro de deuda
La herramienta que fue presentada por una normativa del BCRA en marzo último. El organismo les había dado plazo a las entidades financieras y las fintech hasta el próximo lunes 31 de agosto para implementar este nuevo sistema que permitirá que tanto bancos como Proveedores No Financieros de Crédito (PFNC) puedan debitar de la cuenta de los clientes la cuota pendiente de un préstamo.
Para evitar abusos y garantizar la transparencia en la operatoria, la normativa dispuesta por la autoridad monetaria fijó una serie de condiciones ineludibles que tanto las entidades financieras como los proveedores de servicios de pago deberán cumplir:
-
Autorización previa: El débito directo solo podrá aplicarse si el cliente otorgó un consentimiento expreso y previo al momento de tomar el financiamiento, el cual podrá ser revocado en cualquier momento de manera sencilla.
Tope de afectación: Las cuotas sujetas a este sistema deberán ser de monto fijo y no podrán superar el 30% de los ingresos declarados del tomador del crédito.
Intentos limitados: La entidad acreedora estará habilitada para realizar un máximo de tres intentos de cobro para capturar el saldo adeudado.
Aviso previo: El sistema exigirá que el cliente sea notificado mediante una alerta un día antes de que se intente realizar el débito en su cuenta.
Con este nuevo esquema, el Banco Central busca dar mayor previsibilidad al otorgamiento de nuevos créditos, ofreciendo herramientas de cobro más eficientes para el sector financiero a la par que resguarda la capacidad de previsión de los usuarios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario