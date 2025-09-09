Billeteras virtuales comenzarán a recibir retenciones por Ingresos Brutos: todos los detalles

- El sistema identifica a los contribuyentes obligados a pagar IIBB en cada una de las 20 jurisdicciones adheridas. Por eso, como la provincia de Buenos Aires es nueva, su padrón incorporará a muchos nuevos sujetos y se les retendrá donde antes no se le retenía.

billeteras virtuales

- También va a haber contribuyentes que ya estaban en el padrón por otra provincia. Como también tributarán en Buenos Aires, pagarán un porcentaje mayor que antes.

- El último universo es el de los que se anotan en el Convenio Multilateral (para no tener que pagar en todas las jurisdicciones) que facturan en Provincia de Buenos Aires y en otros distritos no adheridos al SIRCUPA (como la Ciudad de Buenos Aires) donde con el nuevo régimen les van a empezar a retener y antes no le retenían.

El nuevo régimen entrará en vigencia en la provincia de Buenos Aires a partir del 1° de octubre y se aplicará sobre los montos acreditados en cuentas virtuales en pesos, en moneda extranjera —con excepción de dólares—, en valores o en instrumentos de poder adquisitivo equiparable a la moneda de curso legal.