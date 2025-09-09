Billeteras virtuales comenzarán a recibir retenciones por Ingresos Brutos: todos los detalles
La provincia de Buenos Aires comenzará a retener Ingresos Brutos a quienes cobren a través de billeteras virtuales tal como ya lo hace a quienes lo hacen en sus cuentas bancarias.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que a partir del 1° de octubre monotributistas, comerciantes y pequeños empresarios que cobran a través de cuentas en billeteras virtuales comenzarán a aplicarles retenciones por Ingresos Brutos de manera similar a las que ya reciben cuando cobran en sus cuentas bancarias.
De esta manera la gestión encabezada por Axel Kicillof adherirá al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) un mecanismo en el que todas las provincias comparten la información y la recaudación para retener Ingresos Brutos en billeteras digitales. Se trata de un sistema similar al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), que se utiliza para las retenciones impositivas en las transferencias recibidas en cuentas bancarias.
Si bien el SIRCUPA y el SIRCREB tienen registros diferentes, en líneas generales quien esté obligado por uno también lo estará en el otro. Por eso, tendrá la retención de Ingresos Brutos, con similares alícuotas, en ambos casos. El porcentaje a retener va del 0,1% al 5%, dependiendo de la actividad del contribuyente. No se realizarán retenciones en la transferencia hecha entre dos cuentas del mismo contribuyente.
Según explican en el ecosistema fintech, la decisión del gobierno bonaerense de ingresar al SIRCUPA obligará a retener IIBB a través de billeteras virtuales en tres casos:
- El sistema identifica a los contribuyentes obligados a pagar IIBB en cada una de las 20 jurisdicciones adheridas. Por eso, como la provincia de Buenos Aires es nueva, su padrón incorporará a muchos nuevos sujetos y se les retendrá donde antes no se le retenía.
- También va a haber contribuyentes que ya estaban en el padrón por otra provincia. Como también tributarán en Buenos Aires, pagarán un porcentaje mayor que antes.
- El último universo es el de los que se anotan en el Convenio Multilateral (para no tener que pagar en todas las jurisdicciones) que facturan en Provincia de Buenos Aires y en otros distritos no adheridos al SIRCUPA (como la Ciudad de Buenos Aires) donde con el nuevo régimen les van a empezar a retener y antes no le retenían.
El nuevo régimen entrará en vigencia en la provincia de Buenos Aires a partir del 1° de octubre y se aplicará sobre los montos acreditados en cuentas virtuales en pesos, en moneda extranjera —con excepción de dólares—, en valores o en instrumentos de poder adquisitivo equiparable a la moneda de curso legal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario