Dura sentencia de Ricardo Quintela tras la paliza a Javier Milei: "Gobierno acabado"
El gobernador de La Rioja fue lapidario contra el Poder Ejecutivo tras las elecciones en Buenos Aires.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue muy crítico con el presidente Javier Milei pese a la convocatoria del mandatario a una mesa de diálogo federal con las provincias con la idea de crear un espacio de intercambio para fortalecer la gobernabilidad y coordinar la agenda nacional.
“Primero, el gesto tiene que venir de la Nación hacia las provincias, pero aun así, yo personalmente creo que este Gobierno está acabado. No tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave. Todo este juego financiero que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiaron muy pocos en detrimento del pueblo argentino”, lanzó Quintela en diálogo con “Argenzuela” por Radio 10.
"Creo que este gobierno creo que está en su etapa final”, remarcó y aclaró: “Yo no soy golpista ni mucho menos, pero sí tenemos que evitar que se siga destruyendo la República Argentina y tratar de reconstruirla desde dónde está para tratar para poner al servicio de la gente”.
Respecto a la convocatoria al diálogo con los gobernadores, consideró que se trata de “un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera posible para el 26 de octubre, cosa que me parece que no llega”.
“Yo creo que esta gente más temprano que tarde se va”, consideró el también presidente del Partido Justicialista de La Rioja.
De cara al futuro, Quintela expresó: “Todos los gobernadores tenemos que ver de qué forma construimos un esquema, llegado el momento de transición con decisión, con políticas de emergencia que pueda rápidamente llevar una cierta tranquilidad al pueblo argentino. Tenemos que reconstruir el país, que volver a generar ese país productivo que produzca bienes y servicios exportables, que permita que ingresen dólares para poder pagar la deuda”.
