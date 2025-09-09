Dura sentencia de Ricardo Quintela tras la paliza a Javier Milei: "Gobierno acabado"

“Yo creo que esta gente más temprano que tarde se va”, consideró el también presidente del Partido Justicialista de La Rioja.

De cara al futuro, Quintela expresó: “Todos los gobernadores tenemos que ver de qué forma construimos un esquema, llegado el momento de transición con decisión, con políticas de emergencia que pueda rápidamente llevar una cierta tranquilidad al pueblo argentino. Tenemos que reconstruir el país, que volver a generar ese país productivo que produzca bienes y servicios exportables, que permita que ingresen dólares para poder pagar la deuda”.