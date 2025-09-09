Impresionante choque múltiple en Panamericana: hay siete vehículos involucrados

Un hombre murió en un choque múltiple sobre la ruta 9 en Córdoba

Un muerto y siete heridos, entre ellos un niño, fue el saldo de un terrible choque múltiple entre tres autos ocurrido el domingo a la noche en la ruta nacional 9 sur entre Laguna Larga y Pilar, en Córdoba.

Por causas que se investigan, chocaron un Fiat Uno, en el que viajaba un hombre de 38 años, contra una Chevrolet S10, donde iba un matrimonio mayor, y una Ford EcoSport en la que se trasladaban cinco personas: cuatro adultos de 38, 29, 21 y 18 años y un niño de 11 años.

Como resultado del impacto, falleció el conductor del Uno, informaron fuentes policiales. En tanto, las otras personas resultaron con distintas lesiones y debieron ser trasladadas a un centro de salud zonal donde quedaron internadas. Hay una investigación abierta.