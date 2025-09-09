Impresionante choque múltiple en Panamericana: hay siete vehículos involucrados
Sucedió a la altura de Vicente López. No se registraron heridos.
Un choque en cadena se registró este martes en la mañana la Autopista Panamericana, cuando un auto intentó realizar una maniobra de sobrepaso a un camión que iba adelante y, tras frenar bruscamente y terminar realizando un 'trompo', se corrió de carril y generó un choque en cadena que afectó a seis autos más.
El siniestro no resultó con heridos, pero actualmente hay dos carriles obstruidos y un operativo del personal de Autopistas del Sol a la altura de Vicente López, por lo que hay demoras desde el puente Debenedetti.
Pese a la magnitud del hecho, no se reportaron heridos. En un primer momento se solicitó la asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), pero el pedido fue anulado luego de comprobarse que no había víctimas. En el lugar trabaja personal de AUSOL, mientras que la circulación se encuentra reducida: solo tres carriles permanecen habilitados y se registran demoras en el tránsito.
Desde AUSOL confirmaron que en estos momentos se está asistiendo con una grúa al último auto. En breve, se liberaría la calzada.
Un hombre murió en un choque múltiple sobre la ruta 9 en Córdoba
Un muerto y siete heridos, entre ellos un niño, fue el saldo de un terrible choque múltiple entre tres autos ocurrido el domingo a la noche en la ruta nacional 9 sur entre Laguna Larga y Pilar, en Córdoba.
Por causas que se investigan, chocaron un Fiat Uno, en el que viajaba un hombre de 38 años, contra una Chevrolet S10, donde iba un matrimonio mayor, y una Ford EcoSport en la que se trasladaban cinco personas: cuatro adultos de 38, 29, 21 y 18 años y un niño de 11 años.
Como resultado del impacto, falleció el conductor del Uno, informaron fuentes policiales. En tanto, las otras personas resultaron con distintas lesiones y debieron ser trasladadas a un centro de salud zonal donde quedaron internadas. Hay una investigación abierta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario