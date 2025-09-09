ANSES: la manera de presentar la Libreta AUH para no perder la retención del 20%

Monto de la AUH y sus extras

El ajuste del 1,9% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio elevó el monto de la AUH a $92.065,27. Este incremento busca compensar parcialmente el impacto de la inflación en los hogares más vulnerables. El valor actualizado se aplica a todos los beneficiarios del programa.

Además de la AUH, las familias reciben el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y el complemento Leche. Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos.