Las nuevas medidas que implementará ARCA: la lista de productos que se podrán traer de Chile

Qué pasa si excedo el límite

Cuando el valor de la mercadería supera los topes establecidos, el viajero debe abonar un arancel del 50% sobre el excedente de la franquicia. En el caso de los menores de 16 años, la franquicia se reduce a la mitad, aunque existe la posibilidad de que los grupos familiares unifiquen sus beneficios y los apliquen de manera conjunta, lo que amplía el margen de compras sin impuestos.