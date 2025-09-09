ANSES: el nuevo monto de la AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre

Estas prestaciones se combinan con otras asistencias como la Tarjeta Alimentar-

Tarjeta Alimentar

Los titulares de AUH y AUE también recibirán el pago de la Tarjeta Alimentar, que no tendrá modificaciones en septiembre y se mantendrá en los valores actuales:

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. A diferencia de otras prestaciones, no se actualiza todos los meses ni sigue la Ley de Movilidad.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Este refuerzo está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años. Consiste en la entrega de alimentos y asistencia nutricional para garantizar el crecimiento saludable de los más pequeños.

No requiere trámite previo, ya que se otorga mediante un cruce de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. En septiembre, el valor aumentará de $42.594 a $42.711.

Calendario de pagos de Anses