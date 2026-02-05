Bitcoin cae por debajo de los 70 mil dólares y hay pánico en los inversores

Giro hacia activos refugio

El trasfondo es claro: los inversores están replegándose hacia activos tradicionales de resguardo, como el oro y la plata, ante un escenario de tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial y una política económica estadounidense cada vez más expansiva y disruptiva. La administración de Donald Trump profundizó los aranceles, elevó el tono en política exterior y reintrodujo una dosis elevada de imprevisibilidad, factores que suelen castigar a los activos más volátiles.

Este comportamiento contrasta con algunas proyecciones optimistas de años recientes. En septiembre pasado, un informe de Deutsche Bank titulado “Bitcoin vs. Oro: el futuro de las reservas de los bancos centrales en 2030” sugería una creciente complementariedad entre ambos activos, destacando su baja correlación con las clases tradicionales y anticipando una mayor adopción del bitcoin en reservas oficiales, en un mundo que avanzaría hacia la desdolarización. Sin embargo, la dinámica actual parece desmentir, al menos en el corto plazo, esa tesis.

Según la consultora cripto Kaiko, citada por el Financial Times, la volatilidad reciente dejó al descubierto una “crisis de identidad” del bitcoin. El activo quedó excesivamente asociado al discurso político de la actual administración republicana y, en ese marco, estaría pagando el costo de esa identificación en momentos de estrés financiero global.

A esto se suma un factor clave: la expectativa de un endurecimiento monetario. La nominación de Kevin Warsh como posible presidente de la Reserva Federal reforzó la percepción de que podría haber menos liquidez en el sistema. Warsh fue explícito en su rechazo a un “dólar digital”, al que calificó como una herramienta de control estatal incompatible con los valores estadounidenses, y se mostró cauto -cuando no escéptico- respecto del rol futuro de las criptomonedas. En un mercado acostumbrado a tasas bajas y abundancia de dólares, ese mensaje pesa.

¿Hasta dónde puede caer el bitcoin?

Desde el punto de vista técnico, los analistas advierten que la ruptura de soportes clave dejó al bitcoin vulnerable a nuevas correcciones si no logra recuperar impulso. En enero de 2026, el precio osciló entre máximos cercanos a 96 mil dólares y mínimos por debajo de 80 mil dólares, reflejando una volatilidad elevada. Los indicadores de sentimiento, como el índice Fear & Greed, marcaron niveles de “miedo extremo”, típicos de fases de pánico.

No obstante, no todos los escenarios son negativos. Algunos analistas consideran que el bitcoin podría entrar en una fase de consolidación en la zona de 87.000 – 90.000 dólares y, si logra sostenerla, ensayar una recuperación más adelante. La adopción tecnológica continúa, pero la falta de un modelo de valuación claro y su alta sensibilidad al contexto macro siguen siendo sus principales debilidades.