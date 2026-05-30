Nuevo golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que llegan en junio
Agua y cloacas, pasajes del transporte público, telefonía e internet, peajes, contratos de alquiler y prepagas sufren de este mes nuevas “actualizaciones”.
Para quienes aún conservan un trabajo formal, junio viene con el ansiado aguinaldo; y para todos: formales, informales, jubilados, pensionados y desempleados, el sexto mes del año trae consigo fuertes aumentos en casi todos los servicios públicos y privados.
Contratos de alquiler, agua y cloacas, pasajes del transporte público, telefonía e internet, peajes y prepagas sufrirán nuevas “actualizaciones”, como gusta calificar el Gobierno Nacional al ajuste sin fin que sigue socavando los bolsillos de la mayoría de los argentinos que ya no llegan a fin de mes.
Agua corriente y cloacas
La empresa estatal AySA aplicará una suba del 3% en las facturas y el valor promedio del servicio de agua corriente y cloacas escalará hasta los $29.967 mensuales para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin contemplar las cargas impositivas, los valores según el nivel zonal serán desde junio:
- Zonal alto: la tarifa mensual pasa de $34.296 a $35.325, con más de 534.000 hogares alcanzados.
- Zonal medio: la tarifa mensual pasa de $31.146 a $32.080, con casi un millón de usuarios afectados.
- Zonal bajo: la tarifa mensual pasa de $25.026 a $25.777.
Colectivos en la Provincia de Buenos Aires
Las líneas provinciales numeradas del 200 en adelante subirán un 4,8% desde el lunes 1 de junio. Los usuarios con tarjeta SUBE registrada abonarán las siguientes sumas:
- Tramo de 0 a 3 kilómetros: $1.015,61
- Tramo de 3 a 6 kilómetros: $1.142,55
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50
- Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.523,40
- Más de 27 kilómetros: $1.791,02
Colectivos y subtes en la Ciudad de Buenos Aires
Las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementarán sus valores un 4,6%, cifra determinada por la inflación oficial más un 2% adicional, pasando a costar:
- Tramo de 0 a 3 kilómetros: $788,28
- Tramo de 3 a 6 kilómetros: $875,90
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $943,37
- Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.010,90
- Subterráneos: $1.558
Colectivos nacionales y trenes del AMBA
El próximo 15 de junio se ejecutará la segunda etapa de aumentos para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, de la siguiente manera:
- Boleto mínimo: $728,28
- Pasaje de tren de todas las líneas metropolitanas: $350,00
Peajes de CABA
Los peajes porteños sufrirán una suba del 4,6% en sintonía con la fórmula de actualización mensual atada al IPC del INDEC, de manera que los valores para las principales vías de circulación rápida serán:
- Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: los automóviles particulares abonarán $4.431,94 en horario común y $6.280,78 durante las horas pico. Las motocicletas pagan $1.846,45 y $2.954,70, respectivamente.
- Autopista Illia y Retiro II: el pase para vehículos livianos costará $1.846,45 en horario normal, elevándose a $2.611,15 en horas pico.
- Peaje Alberti: las tarifas residenciales para autos se fijaron en $1.403,55, trepando a los $1.772,62 en horas pico.
Telefonía, cable e internet
Las principales operadoras de telecomunicaciones comenzaron a comunicar a sus clientes modificaciones en las facturas de los primeros días de junio, con subas promedio de 4,5% según el tipo de abono y empresa.
Medicina prepaga
Las entidades de medicina prepaga notificaron a sus afiliados incrementos de hasta el 2,9% en las cuotas de junio, guarismo que impactará también en copagos.
Contratos de alquiler
Aquellos inquilinos que mantienen contratos regidos bajo la antigua Ley de Alquileres padecerán una actualización de 33,15% en sus contratos. Para el resto de los convenios no existe una previsibilidad, ya que el acuerdo se establece entre las partes sin ningún tipo de regulación.
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