Nuevo golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que llegan en junio

Zonal alto: la tarifa mensual pasa de $34.296 a $35.325, con más de 534.000 hogares alcanzados.

la tarifa mensual pasa de $34.296 a $35.325, con más de 534.000 hogares alcanzados. Zonal medio: la tarifa mensual pasa de $31.146 a $32.080, con casi un millón de usuarios afectados.

la tarifa mensual pasa de $31.146 a $32.080, con casi un millón de usuarios afectados. Zonal bajo: la tarifa mensual pasa de $25.026 a $25.777.

Colectivos en la Provincia de Buenos Aires

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Las líneas provinciales numeradas del 200 en adelante subirán un 4,8% desde el lunes 1 de junio. Los usuarios con tarjeta SUBE registrada abonarán las siguientes sumas:

Tramo de 0 a 3 kilómetros: $1.015,61

$1.015,61 Tramo de 3 a 6 kilómetros: $1.142,55

$1.142,55 Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.269,50

$1.269,50 Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.523,40

$1.523,40 Más de 27 kilómetros: $1.791,02

Colectivos y subtes en la Ciudad de Buenos Aires

Las 31 líneas que circulan exclusivamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementarán sus valores un 4,6%, cifra determinada por la inflación oficial más un 2% adicional, pasando a costar:

Tramo de 0 a 3 kilómetros: $788,28

$788,28 Tramo de 3 a 6 kilómetros: $875,90

$875,90 Tramo de 6 a 12 kilómetros: $943,37

$943,37 Tramo de 12 a 27 kilómetros: $1.010,90

$1.010,90 Subterráneos: $1.558

subte a

Colectivos nacionales y trenes del AMBA

El próximo 15 de junio se ejecutará la segunda etapa de aumentos para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, de la siguiente manera:

Boleto mínimo: $728,28

$728,28 Pasaje de tren de todas las líneas metropolitanas: $350,00

Peajes de CABA

Los peajes porteños sufrirán una suba del 4,6% en sintonía con la fórmula de actualización mensual atada al IPC del INDEC, de manera que los valores para las principales vías de circulación rápida serán:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: los automóviles particulares abonarán $4.431,94 en horario común y $6.280,78 durante las horas pico. Las motocicletas pagan $1.846,45 y $2.954,70, respectivamente.

los automóviles particulares abonarán $4.431,94 en horario común y $6.280,78 durante las horas pico. Las motocicletas pagan $1.846,45 y $2.954,70, respectivamente. Autopista Illia y Retiro II: el pase para vehículos livianos costará $1.846,45 en horario normal, elevándose a $2.611,15 en horas pico.

el pase para vehículos livianos costará $1.846,45 en horario normal, elevándose a $2.611,15 en horas pico. Peaje Alberti: las tarifas residenciales para autos se fijaron en $1.403,55, trepando a los $1.772,62 en horas pico.

peaje

Telefonía, cable e internet

Las principales operadoras de telecomunicaciones comenzaron a comunicar a sus clientes modificaciones en las facturas de los primeros días de junio, con subas promedio de 4,5% según el tipo de abono y empresa.

Medicina prepaga

Las entidades de medicina prepaga notificaron a sus afiliados incrementos de hasta el 2,9% en las cuotas de junio, guarismo que impactará también en copagos.

Contratos de alquiler

Aquellos inquilinos que mantienen contratos regidos bajo la antigua Ley de Alquileres padecerán una actualización de 33,15% en sus contratos. Para el resto de los convenios no existe una previsibilidad, ya que el acuerdo se establece entre las partes sin ningún tipo de regulación.