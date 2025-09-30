La deuda externa alcanzó un récord histórico: a cuánto asciende

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró un incremento de pasivos por 2.380 millones de dólares, a raíz de la ampliación de la operación de REPO, que fue concertada con siete bancos internacionales.

milei dolar

El endeudamiento de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH) trepó en 2.435 millones de dólares, mientras que el del resto de los bancos aumentó en 559 millones de dólares. En contraposición, la deuda de otras sociedades financieras disminuyó en 71 millones de dólares.

Si bien el ratio deuda externa/exportaciones anuales subió en el período en cuestión y superó el 300%, vale aclarar que este indicador ha sabido estar en niveles más altos durante los últimos años (llegó a cruzar el 400% a fines de 2020/principios de 2021)

Por otra parte, el informe exhibió que más del 70% de la deuda externa en moneda extranjera tiene un vencimiento a largo plazo.