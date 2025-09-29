Cambió el pronóstico y ya tiene fecha la vuelta de las lluvias a Buenos Aires: cuándo son las nuevas tormentas

El viernes se presentaría como la jornada más calurosa de la semana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 26 grados; todavía con clima agradable y sin señales, hasta ahora, de precipitaciones.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El SMN no prevé precipitaciones en el AMBA tampoco para el fin de semana, también con temperaturas cálidas tanto para el sábado como para el domingo.

Sin embargo, el portal especializado Meteored sí tiene pronósticos de clima inestable, pero recién para el domingo 5 de octubre. Con 70% de probabilidades, el sitio informa "lluvia débil" desde las 9 de la mañana y hasta la noche, con momentos de tormentas entre las 12 y las 15 horas.

Como ocurre siempre con estos pronósticos extendidos, restará esperar algunos días para ratificar si finalmente si afianzan estas probabilidades de precipitaciones.

meteored (14) Pronóstico de lluvias y tormentas en Buenos Aires. Fuente: Meteored.