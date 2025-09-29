Cambió el pronóstico y ya tiene fecha la vuelta de las lluvias a Buenos Aires: cuándo son las nuevas tormentas
El AMBA espera una semana con algunas jornadas con buen clima y temperaturas en ascenso, pero se va afianzando el regreso de las lluvias y tormentas.
La primavera avanza con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que tras las lluvias y tormentas del pasado sábado, las malas condiciones podrían regresar antes de lo previsto, de acuerdo con los pronosticadores.
La semana inició con un ascenso de las temperaturas y buen tiempo, en un lunes que transcurrió con cielo entre mayormente nublado y nublado y marcas de 9 grados para la mínima y 24 para la máxima.
La tendencia se mantendría durante algunos días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De esta manera, el martes se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche; junto con marcas térmicas de entre 12 y 25 grados.
El miércoles y el jueves también tendría buenas condiciones, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que rondarán los 11 y 12 grados de mínima, respectivamente; y los 23 de máxima.
El viernes se presentaría como la jornada más calurosa de la semana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 13 y 26 grados; todavía con clima agradable y sin señales, hasta ahora, de precipitaciones.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN no prevé precipitaciones en el AMBA tampoco para el fin de semana, también con temperaturas cálidas tanto para el sábado como para el domingo.
Sin embargo, el portal especializado Meteored sí tiene pronósticos de clima inestable, pero recién para el domingo 5 de octubre. Con 70% de probabilidades, el sitio informa "lluvia débil" desde las 9 de la mañana y hasta la noche, con momentos de tormentas entre las 12 y las 15 horas.
Como ocurre siempre con estos pronósticos extendidos, restará esperar algunos días para ratificar si finalmente si afianzan estas probabilidades de precipitaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario