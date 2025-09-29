Descubren qué posteó Morena Verdi de camino a Florencio Varela, antes de ser asesinada junto a su prima

lara gutierrez

El viaje en la camioneta llegó a su fin en la puerta de la casa de Florencio Varela donde las primas habrían sido asesinadas a golpes y Lara, torturada antes de ser ejecutada en vivo vía streaming ante 45 testigos virtuales.

Para la 1 de la mañana del sábado, 20 de septiembre, la familia de Morena Verdi ya sabía que algo había pasado con la joven porque no le llegaban los mensajes al celular. Una hora más tarde el aparato se apagaría para siempre.

El triple crimen fue vinculado casi de inmediato a un adoctrinamiento por parte de una organización del narcotráfico que podría operar, en parte, desde la villa 1-11-14, en el barrio porteño de Flores.

Cómo fueron las últimas horas en Ciudad Evita

Eran alrededor de las 19.30 del viernes cuando Morena Verdi, de 20 años, recibió en su casa a su prima Brenda del Castillo, también de 20, y juntas empezaron a programar cuáles serían sus planes para esa noche.

"Brenda le preguntó a Morena si iba a 'chambear'", declaró en la causa el testigo, que declaró antes de que la Policía bonaerense encontrara los cuerpos de las tres jóvenes en el jardín de una casa de Florencio Varela mientras una pareja limpiaba las instalaciones con lavandina.

chicas desaparecidas ciudad evita camioneta2

Morena y Brenda solían tener horarios y días en los que iban a trabajar a la zona de la calle Pedernera, en el barrio porteño de Flores, pero en ese viernes serían vecinos de Flores los que viajarían a la provincia de Buenos Aires para verlas.

Por de pronto, Brenda pidió a través de una aplicación un auto para que Lara Gutiérrez, que se encontraba en González Catán, se pudiera unir a ellas.

La adolescente de 15 años llegó con una polémica de por medio, porque le dejó debiendo $ 3.500 al chofer de aplicación.

Para las 21.30 las tres chicas estaban listas para salir, y se acercaron a la rotonda de La Tablada donde las buscaría la Chevrolet Tracker blanca que se ve en uno de los primeros videos que se difundieron del caso.