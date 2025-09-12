Camioneros acordó un aumento salarial más un bono: de cuánto es el incremento

Además de los incrementos porcentuales, el convenio incluye una suma no remunerativa de 25 mil pesos, que se abonará por única vez en el mes de septiembre.

A partir de octubre, esta suma se incorporará a los salarios básicos con un valor de 22 mil pesos.

camion

Las partes involucradas en la negociación acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar posibles actualizaciones.

En junio pasado, Camioneros también había cerrado un acuerdo salarial en sintonía con la pauta oficial del Gobierno, con aumento del 3% en tres cuotas para el trimestre junio-agosto de 2025, junto con una suma fija no remunerativa de 45 mil pesos.

Camioneros le impone un techo a otros gremios

El acuerdo de Camioneros le impone un techo a las negociaciones paritarias con menos poder de fuego que el que poseen los liderados por Moyano. Al seguir a pies juntillas los límites a las paritarias marcados desde la Casa Rosada, Camioneros envía un fuerte mensaje a otros gremios y cámaras empresarias.

hugo moyano telam.jpg

Así lo dejó en claro Capital Humano que en un comunicado advirtió que "este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Tras la debacle electoral, quedó claro que el gobierno de Javier Milei no modificará su estrategia de seguir licuando los salarios de los trabajadores para que funciona como un ancla de la inflación.