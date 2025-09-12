Monotributo ARCA: qué sucede si no se respeta la fecha de pago

Cómo cancelar la deuda con ARCA

ARCA comunicó que los contribuyentes podrán solicitar, por única vez y a partir del mes en que venza la segunda cuota, la cancelación anticipada total de la deuda incluida en un plan de pagos.

El trámite se realiza a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones Digitales”, seleccionando la opción Planes de pagos. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras. El monto a cancelar se calcula sumando las cuotas vencidas e impagas junto con las que aún no hayan vencido.

El pago puede efectuarse mediante un VEP (Volante Electrónico de Pago) o débito automático en cuenta bancaria, con acreditación prevista para el día 12 del mes siguiente a la solicitud. Si el importe no se acredita en la fecha indicada, la opción de cancelación anticipada quedará disponible nuevamente para abonarse el mes siguiente, utilizando los mismos medios de pago.