Monotributo ARCA: qué sucede si no se respeta la fecha de pago
ARCA advierte que podría sancionar a los monotributistas que no abonen en los plazos establecidos, sumando además los habituales recargos por demora.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó los montos y plazos para el pago del monotributo correspondiente a septiembre de 2025. Estos valores, vigentes desde agosto, se mantendrán hasta la próxima actualización prevista para febrero de 2026.Desde ARCA recordaron a los contribuyentes la importancia de verificar su categoría antes de efectuar el pago, ya que los topes de facturación fueron modificados.
Además, advirtieron que los pagos fuera de término generan intereses y recargos, y que en casos extremos podría producirse la exclusión definitiva del régimen simplificado.
Las fechas de vencimiento del Monotributo
Los monotributistas tienen tiempo hasta el 22 de septiembre de 2025 para abonar la cuota mensual del régimen simplificado, que incluye el aporte impositivo, las contribuciones a la obra social y al sistema previsional. Cumplir con este pago es fundamental para mantener la condición de monotributista al día.
Si no se realiza el pago dentro del plazo, la deuda comenzará a generar intereses y recargos que se acumulan hasta regularizar la situación. Los atrasos reiterados también pueden derivar en la exclusión del régimen, con la consecuente pérdida de beneficios como el acceso a la obra social y el cómputo de aportes jubilatorios.
Cómo cancelar la deuda con ARCA
ARCA comunicó que los contribuyentes podrán solicitar, por única vez y a partir del mes en que venza la segunda cuota, la cancelación anticipada total de la deuda incluida en un plan de pagos.
El trámite se realiza a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones Digitales”, seleccionando la opción Planes de pagos. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras. El monto a cancelar se calcula sumando las cuotas vencidas e impagas junto con las que aún no hayan vencido.
El pago puede efectuarse mediante un VEP (Volante Electrónico de Pago) o débito automático en cuenta bancaria, con acreditación prevista para el día 12 del mes siguiente a la solicitud. Si el importe no se acredita en la fecha indicada, la opción de cancelación anticipada quedará disponible nuevamente para abonarse el mes siguiente, utilizando los mismos medios de pago.
