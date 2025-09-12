ANSES: los descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en septiembre

Monto de las jubilaciones en septiembre

Tras conocerse el ajuste del 1,9% con respecto a agosto, así quedaron los montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre:

Jubilación mínima: $390.277,17

Jubilación máxima: $2.154.737

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y por vejez: 294.194,02

Es importante resaltar que a todas las prestaciones, excepto la jubilación máxima, se le aplicó el bono extraordinario de $70.000 que otorga el organismo en este mes.

Calendario de pagos de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de septiembre

DNI terminado en 1: 9 de septiembre

DNI terminado en 2: 10 de septiembre

DNI terminado en 3: 11 de septiembre

DNI terminado en 4: 12 de septiembre

DNI terminado en 5: 15 de septiembre

DNI terminado en 6: 16 de septiembre

DNI terminado en 7: 17 de septiembre

DNI terminado en 8: 18 de septiembre

DNI terminado en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo