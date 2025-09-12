ANSES: los descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en septiembre
A su vez, el organismo comenzó con el pago de sus programas esta semana, según los establecido por el cronograma. Los detalles en la nota.
Septiembre comenzó con buenas noticias para los jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES). Lo cierto es que se anunció un aumento en cada prestación del 1,9%, tras conocerse la inflación de julio.
Este incremento esta sujeto a la Ley de Movilidad, cuyo objetivo es que los haberes de las personas en situación de vulnerabilidad no pierda terreno ante la escalada de precios. Por otro lado, se conoció la llegada de un programa que trae una bocanada de aire fresco para jubilados y pensionado.
En que consiste el programa de Beneficios ANSES
Este programa de ANSES permite a jubilados y pensionados puedan obtener descuentos y reintegros en diferentes de comercios y supermercados del país. En supermercados se aplica un 10% de descuento sin límite de reintegro, mientras que en otros locales hay un 20% en productos de limpieza y perfumería.
Para acceder a los beneficios, basta con pagar con la tarjeta donde se cobra la prestación. Además, quienes cobran por el Banco Nación reciben un 5% extra de reintegro usando el QR de BNA+ en supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo y Vea, con un tope mensual de $20.000.
Monto de las jubilaciones en septiembre
Tras conocerse el ajuste del 1,9% con respecto a agosto, así quedaron los montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre:
- Jubilación mínima: $390.277,17
- Jubilación máxima: $2.154.737
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y por vejez: 294.194,02
Es importante resaltar que a todas las prestaciones, excepto la jubilación máxima, se le aplicó el bono extraordinario de $70.000 que otorga el organismo en este mes.
Calendario de pagos de septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: 12 de septiembre
- DNI terminado en 5: 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
