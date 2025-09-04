Cuánto gana un barrendero en la Ciudad de Buenos Aires

barrendero

Estos conceptos elevan el ingreso final que percibe cada trabajador, dependiendo de su situación particular y de las condiciones en las que preste servicio.

En septiembre, los barrenderos de la Ciudad de Buenos Aires percibirán exactamente la misma cifra que en agosto, pero con una diferencia clave: ya no recibirán el bono extraordinario que venía complementando sus ingresos en meses anteriores.

Ese beneficio, de carácter no remunerativo y por un total de $600.000, se abonó en cuatro cuotas de $150.000 a lo largo del año y finalizó en agosto, cerrando así el esquema acordado en paritarias previas.

En consecuencia, durante septiembre el recibo de sueldo de los barrenderos de la Ciudad reflejará el básico vigente más los adicionales que correspondan, pero sin ningún pago extraordinario adicional.