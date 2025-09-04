Cuánto gana un barrendero en la Ciudad de Buenos Aires
El salario mínimo de los peones generales de barrido y limpieza tuvo su última actualización hace un mes.
Los peones generales de barrido y limpieza de la Ciudad de Buenos Aires, encuadrados en el convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, tuvieron su última actualización salarial el 1 de agosto. Esa escala continuará vigente durante septiembre, sin nuevas negociaciones paritarias ni sumas adicionales.
El salario mínimo mensual para esta categoría quedó fijado en $724.476 monto que constituye el piso de referencia para todos los trabajadores del sector. Este valor corresponde a la remuneración mínima establecida por el convenio que regula la actividad de recolección, barrido y limpieza urbana.
El monto de $724.476,00 corresponde únicamente al salario básico de los barrenderos de la Ciudad. No incluye los adicionales obligatorios previstos en el convenio, como el 1 % por cada año de antigüedad, el plus por presentismo, las horas extras - se pagan con recargo del 50% (días hábiles) o del 100% (domingos y feriados), los recargos por trabajo nocturno - tareas realizadas entre las 21:00 y las 6:00, según lo estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo - o las jornadas realizadas en días feriados - pago doble por la jornada trabajada o compensación equivalente si se otorga descanso-.
También reciben un adicional por zona o tarea específica. En algunos casos, se reconocen pluses por condiciones especiales de trabajo, como zonas de alta circulación o tareas de limpieza intensiva. Otro beneficio es la provisión gratuita de uniformes, calzado de seguridad y herramientas necesarias para la tarea.
Estos conceptos elevan el ingreso final que percibe cada trabajador, dependiendo de su situación particular y de las condiciones en las que preste servicio.
En septiembre, los barrenderos de la Ciudad de Buenos Aires percibirán exactamente la misma cifra que en agosto, pero con una diferencia clave: ya no recibirán el bono extraordinario que venía complementando sus ingresos en meses anteriores.
Ese beneficio, de carácter no remunerativo y por un total de $600.000, se abonó en cuatro cuotas de $150.000 a lo largo del año y finalizó en agosto, cerrando así el esquema acordado en paritarias previas.
En consecuencia, durante septiembre el recibo de sueldo de los barrenderos de la Ciudad reflejará el básico vigente más los adicionales que correspondan, pero sin ningún pago extraordinario adicional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario