Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo en agosto para no ser pobre

pobreza.jpg

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en agosto

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $375.656 para no estar bajo la línea de pobreza.

$375.656 para no estar bajo la línea de pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $924.116 en agosto para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $924.116 en agosto para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780. Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.220.885.

Cuánto se requirió para no estar en la indigencia en agosto

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron:

Una persona requirió de $168.456.

requirió de $168.456. Una familia de tres integrantes necesitó $414.401.

necesitó $414.401. Los hogares con cuatro personas necesitaron $520.529.

necesitaron $520.529. Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de$547.482.