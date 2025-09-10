El pedido de la adolescente de 14 años que disparó en una escuela de Mendoza: "Busco a la seño Raquel"

Medios locales informaron que la adolescente es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis, lo que explicaría cómo tuvo acceso a un arma cargada. Al respecto, Valentino indicó que la familia de la chica "es muy tranquila, todos son muy buenos y nunca se metieron en problemas".

El menor también informó que la escuela cuenta con un gabinete de psicopedagogos para que los alumnos puedan comunicar sus problemas o expresar sus preocupaciones. "En general sufren bullying físico", describió.

La adolescente sigue atrincherada: "Dejá el arma"

menor armada colegio mendoza

Los oficiales tuvieron que intervenir en la negociación con la menor, que permanecía atrincherada en el establecimiento. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, a cargo del caso, también se hizo presente en el lugar.

Las mediaciones continuaban pasadas las 12, con especialistas del GRIS intentando dialogar con la adolescente, que efectuó un tercer disparo en presencia de los efectivos.

En diferentes videos no solo se observa el accionar de la adolescente sino también la intervención de los policías, que intentaron dialogar con ella para que entregara el arma.

“Dejá el arma en el piso un minuto así podemos hablar”, le expresó uno de los oficiales hasta que se escuchó otro disparo.

En el lugar también se encuentran personal de Bomberos, ambulancias y unidades del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) de Las Heras, así como también autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia.