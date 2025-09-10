La inflación de agosto fue del 1,9% y acumula un 33,6% interanual

Los restantes rubros:

Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%)

Recreación y cultura (0,5%)

Hay que señalar que Prendas de vestir y calzado registró una deflación de 0,3%.

Inflación en la Ciudad

En tanto la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto tras el 1,9% que se había producido en julio, según informó el lunes la Dirección de Estadística porteña. De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20% y la variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.

La suba estuvo impulsada por Servicios financieros (5,7%), Transporte (3%), Salud (2,1%) y Gastos en viviendas. Los alimentos subieron un 1% por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).

Transporte tuvo un alza del 3,0% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.

La suba en la salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas, mientras que el gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.

Por su parte, educación mostró un avance del 1%, recreación y cultura del 1,2% y el mismo porcentaje se incrementó en restaurants y hoteles. Además, el ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.