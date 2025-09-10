Inflación de agosto: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Seguidamente, se alojó Comunicación con una suba de 1,9%, al igual que el dato general de inflación, a la vez que Salud quedó en un 1,7%. En cuanto a Alimentos y bebidas no alcohólicas -otro rubro de importancia para los ciudadanos- hubo una suba de 1,4%.

Los restantes rubros:

Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%)

Recreación y cultura (0,5%)

Hay que señalar que Prendas de vestir y calzado registró una deflación de 0,3%.

Es importante destacar que, aunque los datos oficiales del INDEC muestran una desaceleración de la inflación los últimos meses, la percepción de los argentinos en el bolsillo no refleja esa mejora, debido a los altos niveles de precios acumulados, a los salarios que no aumentan y a la recesión económica que se vive gracias al feroz ajuste de Javier Milei.