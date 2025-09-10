Tras el apoyo del FMI, las acciones argentinas repuntaron en Wall Street

En comparación con otros países de la región, las acciones argentinas fueron las que mostraron la reacción más marcada, tanto por la magnitud de la suba como por la sensibilidad que generan los anuncios vinculados al FMI. Para los analistas, el episodio confirma que los papeles locales continúan atados a los vaivenes externos más que a una recuperación sostenida de la confianza.

Embed