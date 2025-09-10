Tras el apoyo del FMI, las acciones argentinas repuntaron en Wall Street
Papeles de compañías como YPF y Corporación América superaron el 6% y llegaron a rozar el 7%.
El respaldo público del Fondo Monetario Internacional al programa económico argentino tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros, especialmente en Nueva York. En la jornada posterior al anuncio, los títulos de varias compañías locales que cotizan en Wall Street mostraron fuertes subas, en algunos casos cercanas al 7%.
Entre los papeles más destacados estuvieron YPF, que avanzó entre 6,3% y 6,8%, y Corporación América, que alcanzó un 6,9%. También se observaron incrementos por encima del 6% en Grupo Galicia y Banco Macro, en un movimiento que fue leído por analistas como un rebote tras semanas de volatilidad.
Medios especializados resumieron el fenómeno señalando que “las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta un 7%”, aunque ninguna llegó a ese número exacto. La fórmula alude a que varias lograron superar con comodidad el 6% y se acercaron a ese umbral.
El repunte no se limitó a acciones puntuales. El índice Merval en Buenos Aires avanzó 1,2% y el fondo ARGT, que agrupa activos argentinos en el exterior, escaló 5,7%. También hubo mejoras en bonos y una leve reducción del riesgo país.
De acuerdo con reportes internacionales, el comportamiento de los mercados combinó dos factores: por un lado, la lectura de los inversores sobre el respaldo del Fondo; por otro, la volatilidad propia de un contexto en el que la política económica argentina sigue siendo observada con cautela.
En comparación con otros países de la región, las acciones argentinas fueron las que mostraron la reacción más marcada, tanto por la magnitud de la suba como por la sensibilidad que generan los anuncios vinculados al FMI. Para los analistas, el episodio confirma que los papeles locales continúan atados a los vaivenes externos más que a una recuperación sostenida de la confianza.
