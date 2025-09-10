La "exclusiva" de Cristina Pérez sobre Javier Milei que se hizo viral

Flechas torcidas, trazos como borroneados, y un diseño rudimentario se convirtieron en el centro de las burlas en redes sociales.

El contraste era tan evidente que el fragmento se viralizó en cuestión de minutos. Mientras Pérez hablaba de la importancia de las “bandas de flotación” que promociona el gobierno, los usuarios no podían creer que semejante “teoría” estuviera plasmada en un garabato digno de un niño de cuatro años.

“Lo voy a leer a esto porque no quiero faltar a la letra de la explicación de esta alta fuente de economía. Cuando las bandas son creíbles (esto lo explicó el presidente con este papelito)…cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia dentro y cuando te acercás a la banda de abajo, las flechitas empujan hacia arriba”, explicaba con suma seriedad Pérez.

La solemnidad de Pérez al citar al “alto referente económico” contrastaba brutalmente con la imagen del garabato proyectado en el videowall.