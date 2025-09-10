La "exclusiva" de Cristina Pérez sobre Javier Milei que se hizo viral
La periodista presentó como un documento exclusivo que le hizo llegar "una alta fuente de economía": un garabato en un papel hecho por Javier Milei. ¿Para qué?
En medio de la debacle electoral del gobierno de Javier Milei, la periodista Cristina Pérez se esforzó, como de costumbre, para reforzar el relato de la Casa Rosada en medio de la tensión cambiaria y el aumento de la volatilidad merced del lento naufragio del plan económico libertario.
Para ellos la también pareja del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, mostró el "papelito exclusivo" con el que Milei intenta llevar calma a un mercado cada vez menos calmo.
La periodista, con gesto solemne, lo presentó como si estuviera revelando un documento histórico. Sin embargo la imagen que mostraba una gran pantalla detrás de ella no era más que un garabato que bien podría haber hecho un niño del nivel inicial que hizo estallar a las redes por lo absurdo de la situación.
Situación que se volvió todavía más bizarra cuando Pérez leyó la explicación del garabato para dar cuenta del funcionamiento de las bandas de flotación.
Flechas torcidas, trazos como borroneados, y un diseño rudimentario se convirtieron en el centro de las burlas en redes sociales.
El contraste era tan evidente que el fragmento se viralizó en cuestión de minutos. Mientras Pérez hablaba de la importancia de las “bandas de flotación” que promociona el gobierno, los usuarios no podían creer que semejante “teoría” estuviera plasmada en un garabato digno de un niño de cuatro años.
“Lo voy a leer a esto porque no quiero faltar a la letra de la explicación de esta alta fuente de economía. Cuando las bandas son creíbles (esto lo explicó el presidente con este papelito)…cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia dentro y cuando te acercás a la banda de abajo, las flechitas empujan hacia arriba”, explicaba con suma seriedad Pérez.
La solemnidad de Pérez al citar al “alto referente económico” contrastaba brutalmente con la imagen del garabato proyectado en el videowall.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario