Carlos Melconian destrozó el nuevo blanqueo de Javier Milei: "Mi canuto sigue siendo mi canuto"

luis caputo dolares.jpg

Para el economista, el anuncio “no marca un antes y después” y forma parte de una serie de decisiones “basadas en la experimentación”, sin una estrategia clara ni un programa económico consolidado detrás. “Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra”, afirmó.

Aunque no se opuso al enfoque gradual, fue contundente al criticar la forma en que el Gobierno comunica sus políticas: “No le hago asco al proceso de prueba y error, porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso”.

El nuevo blanqueo

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciaron ayer el nuevo blanqueo que beneficia a evasores al que el gobierno considera "héroes de la patria". Bajo el nombre de “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, la propuesta elimina controles y requisitos que hasta ahora dificultaban formalizar divisas no declaradas.

El Ejecutivo intenta instalar que no se trata de un blanqueo tradicional, sino de un cambio de régimen orientado a “remonetizar” la economía. Lo cierto es que elimina los controles lo que permite blanquear dinero de la evasión sin que nadie pregunte nada. Juan Alberto Pazo, titular de ARCA, detalló las modificaciones, entre las que se destacan la eliminación de regímenes informativos para compras con tarjeta, operaciones inmobiliarias, pago de expensas, y transferencias de bienes usados.

milei dolar

Además, se elevan los montos a partir de los cuales ARCA controla operaciones financieras. Las transferencias bancarias, por ejemplo, dejarán de reportarse desde $1 millón y pasarán a hacerlo desde los $50 millones. En paralelo, los retiros en efectivo estarán exceptuados de ser informados hasta $10 millones. También se actualizan los umbrales para plazos fijos, movimientos en billeteras virtuales y tenencias en AlyCs.

Los bancos, por su parte, ya no podrán exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales como condición para operar. Y, en caso de que lo hagan, los usuarios podrán recurrir a Defensa del Consumidor. Con estas medidas, el Gobierno busca incentivar la circulación del dinero ahorrado en dólares fuera del circuito formal, en un intento de dinamizar el sistema financiero y reactivar parte de la economía estancada.

Aunque el Gobierno sostiene que se trata de un cambio de régimen y no de un nuevo blanqueo, Carlos Melconian cuestiona su alcance real. Según su mirada, las medidas no alteran el rumbo económico ni ofrecen soluciones estructurales, y su impacto concreto sobre la economía cotidiana aún está por verse.