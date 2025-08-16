Casi la mitad de los argentinos no llega a fin de mes: el salto del dólar ya pega en las góndolas

Ante este panorama, los argentinos fueron obligados a modificar notoriamente sus hábitos de consumo. En un contexto de creciente incertidumbre, el 83% de los hogares recortó sus gastos, priorizando lo esencial y evitando lujos. Esta reconfiguración de la canasta básica incluye desde la compra de alimentos más baratos hasta la postergación de pagos de servicios. Asimismo, un 40% de los argentinos usó su aguinaldo para pagar deudas o cubrir los gastos diarias, como el pago de servicios básicos y expensas.

Embed - "Hubo RECORTES en el trabajo, me DESPIDIERON": la PREOCUPACIÓN de la GENTE en la calle