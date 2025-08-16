Aumentos y preocupación, los testimonios de la gente en la calle: "Todo para atrás"

Entre los rubros que más subieron y que quedaron por encima del promedio semanal, se destacaron las frutas, con un aumento del 4,2%; seguidas por las bebidas e infusiones para el hogar (+2,2%), carnes (+1,7%), aceites (+1,5%) y productos como azúcar, miel, dulces y cacao, con una suba del 1,3%. En contraste, las comidas listas para llevar experimentaron una baja del 0,7%.