Aumentos y preocupación, los testimonios de la gente en la calle: "Todo para atrás"
El aumento del dólar ya se siente en la vida cotidiana. ¿Qué dice la gente?
El impacto de la suba del dólar ya comienza a trasladarse a los precios de los alimentos, que en las primeras dos semanas de agosto registraron un aumento acumulado del 3,1%. La presión principal vino por el lado de las carnes y las bebidas, aunque algunos productos como lácteos y huevos mostraron bajas que ayudaron a moderar el alza general.
Así lo revela el último Informe de Avance semanal de la consultora LCG, correspondiente a la segunda semana de agosto, que detalla un alza del 1,1% en alimentos y bebidas, luego del 2% registrado en la primera semana del mes. En paralelo, cabe destacar que el tipo de cambio mayorista se disparó más de un 14% en julio, arrastrando consigo una suba de precios en distintos rubros.
En ese contexto, el 80% de la inflación semanal fue explicada por los aumentos en carnes y bebidas, según el informe. No obstante, esa presión inflacionaria fue parcialmente compensada por una caída del 0,5% en los precios de productos lácteos y huevos, en comparación con la primera semana del mes.
Entre los rubros que más subieron y que quedaron por encima del promedio semanal, se destacaron las frutas, con un aumento del 4,2%; seguidas por las bebidas e infusiones para el hogar (+2,2%), carnes (+1,7%), aceites (+1,5%) y productos como azúcar, miel, dulces y cacao, con una suba del 1,3%. En contraste, las comidas listas para llevar experimentaron una baja del 0,7%.
En cuanto a la tendencia general, la inflación promedio de los últimos 28 días se ubicó en 1,2% mensual, mientras que la medición entre puntas (comparación entre precios de la última semana y los de cuatro semanas atrás) trepó a 2,5% mensual, impulsada en un 78% por aumentos en frutas, verduras y bebidas.
El relevamiento de LCG se realizó en base al monitoreo de 8.000 precios de alimentos y bebidas procesados en cinco cadenas de supermercados, con una estructura de ponderación similar a la del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires.
