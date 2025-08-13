Inflación del 1,9%: qué productos de la Canasta Básica subieron en julio y cuáles bajaron

Mientras tanto, el rubro cuyos precios subieron de manera más notable en julio fue el de Recreación y Cultura, que se encareció un 4,8% en julio, probablemente por las vacaciones de invierno.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.149.352,91 para superar el umbral de pobreza en julio de 2025: 1,9% más que el mes previo y 27,6% interanual https://t.co/Fo9yvIRHUI pic.twitter.com/EVBt859YG6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025

Distinto fue el motivo por el que el rubro Transporte quedó segundo en la tabla de lo que más aumentó: los precios subieron un 2,8% el mes pasado en parte debido al sistema automático de ajuste de tarifas.

La categoría de Hoteles y restaurantes también vio subir sus precios un 2,8% el mes pasado, obviamente por las vacaciones de invierno, pero además por los incrementos en otros gastos e insumos, que terminan siemore trasladándose al consumidor.

Los rubros de Comunicación (+2,3%); de Bienes y Servicios Varios (+2,1%); de Educación (+1,9%) y de Alimentos y Bebidas (+1,9%) también figuran con aumentos, aunque poco sustanciales, mientras que en otras categorías directamente bajaron los precios, como Prendas de Vestir y Calzado (-0,9%).

El resto de los rubros figuró así: Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (+1,5%); Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+1,5); Salud (+1,1%); Bebidas Alcohólicas y Tabaco (+0,6%).