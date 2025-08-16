Mapa en vivo de las lluvias de hoy en Buenos Aires: a qué hora se larga la tormenta este sábado en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para la jornada de este sábado en todo el AMBA: el detalle del clima.
Las lluvias volverán a decir presente este sábado 16 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las lluvias podrían llegar luego del mediodía de este sábado, con algunas lloviznas aisladas que no traerían ningún tipo de inconveniente, tanto en la Capital Federal como en sus alrededores.
Pero luego de las 18 horas de hoy podrían producirse algunos chaparrones fuertes en la zona del AMBA, pero por ahora no hay alerta meteorológica.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
El domingo del Día del Niño sí tendría buen pronóstico durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas en 7 grados de mínima y 15 de máxima.
Para iniciar la semana, el SMN espera un lunes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas que rondarán entre 10 grados de mínima y 18 de máxima, sintiéndose un repunto térmico.
El martes podría llegar una nueva ciclogénesis. De momento, el organismo tiene pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 12 y 16 grados.
El miércoles regresaría la estabilidad con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 18.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
