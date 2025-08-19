Ciudad: se podrán utilizar criptomonedas para pagar ABL, patentes, licencias de conducir y multas
Jorge Macri anunció, además, la actualización del nomenclador de actividades económicas y base imponible diferencial para la compraventa de criptoactivos.
El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este martes que ya se puede pagar con criptomonedas impuestos como el ABL, patentes y trámites no tributarios como licencias de conducir y multas de tránsito.
Macri anunció además que habrá medidas fiscales para que las empresas vinculadas a las criptomonedas tengan un marco regulatorio “amigable dentro de un entorno más ágil, transparente y adaptado a las dinámicas del nuevo contexto económico”. La intención, destacaron, es seguir fomentando que este tipo de empresas se radiquen en territorio porteño.
“El objetivo es que la Ciudad sea líder mundial en cripto. Ya tenemos el capital humano y ahora estamos generando las herramientas al reducir la burocracia para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y acompañar la llegada de las nuevas empresas que se instalan acá”, sostuvo el Jefe de Gobierno en el bar The Slow Kale, en Colegiales, uno de los comercios que acepta pagos con cripto.
Según datos oficiales, en la Ciudad, 10 mil personas cobran del exterior vía cripto o PayPal, en tanto crece el uso de PIX como medio de pago (pesos o cripto, según el modelo). En la Argentina hay más de 10 millones de cuentas cripto, el equivalente al 22% del volumen de Latinoamérica, según datos de 2024.
Medidas en la Ciudad
Las cuatro medidas anunciadas por Macri:
Actualización del nomenclador de actividades económicas
“La compraventa de criptoactivos tendrá su propia categoría, simplificando y facilitando la declaración tributaria. El nomenclador, un registro, se usa para clasificar qué tipo de actividad realiza cada persona o empresa cuando presenta su declaración de impuestos. Con esta actualización, se suman nuevas actividades como las vinculadas a los criptoactivos, para que quienes trabajan en estos sectores puedan tener más claridad y simplicidad al tributar, sin costo fiscal y facilitando el cruce de información entre jurisdicciones”.
2) Exclusión del régimen de recaudación bancaria de Ingresos Brutos para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
“La exclusión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de estos regímenes significará menos burocracia para las empresas del sector cripto. El nuevo nomenclador permitirá identificar a estos proveedores y evitar así retenciones que comprometan el capital de trabajo de las empresas cripto. Esto implica mayor seguridad jurídica y reglas de juego claras para el sector”.
3) Base imponible diferencial para la compraventa de cripto
“Actualmente, si una empresa compra y vende criptomonedas, tiene que pagar Ingresos Brutos por el monto total de la operación. Por eso, la Ciudad propone un cambio en el cálculo del impuesto para que sólo se pague sobre la diferencia de cotización, dándole así un tratamiento asimilable al de otros instrumentos utilizados como medios de pago o reserva de valor. Esto brinda claridad, fomenta el registro formal de estas empresas y se convierte en un atractivo para desarrollar la actividad en la Ciudad”.
4) Pago de tributos y trámites no tributarios con cripto
“Mediante un código QR, en la Ciudad ya se puede pagar con criptomonedas tanto los impuestos como el ABL, Patentes o Ingresos Brutos, al igual que trámites no tributarios como licencias de conducir o multas de tránsito. Hasta ahora, sólo algunas billeteras virtuales permiten el pago con cripto. Se está trabajando para que, a través de un agregador provisto por la Ciudad, vecinos y empresas puedan hacerlo desde cualquier wallet, de forma directa, más rápida y más sencilla”.
