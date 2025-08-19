Lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo vuelve a salir el sol en la Capital Federal y el Conurbano
El Servicio Meteorológico Nacional y especialistas del tiempo anuncian cuando se irán las lluvias y volverá a salir el sol en el AMBA.
La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense están bajo alerta amarilla y naranja este martes 19 de agosto por lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Pero siempre que llovió, paró y esta vez no será la excepción porque luego de las tormentas llegarán vientos fuertes a la zona del AMBA y despejará el cielo, para darle lugar al sol.
Cuándo vuelve a salir el sol en el AMBA
Las lluvias y tormentas se mantendrán en la Capital Federal y sus alrededores durante toda la jornada de este martes y tendrán continuidad durante la mañana del miércoles 20 de agosto.
Recién a partir de mañana, luego del mediodía, comenzarán a llegar vientos fuertes al AMBA, que despejarán el cielo y cerca de las 14 horas se podrá volver a ver el sol en la Ciudad y el Conurbano.
Pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires
Es inminente la llegada de la nueva ciclogénesis al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias y tormentas fuertes, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarilla y naranja para diferentes zonas de la Ciudad y el conurbano.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo del SMN, el martes se espera con tormentas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 12 y 16 grados.
Las lluvias aisladas se mantendrían el miércoles en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con viento y cielo despejado hacia la noche. Las temperaturas rondarán entre 12 y 19 grados.
Para el jueves ya se esperan buenas condiciones del clima durante toda la jornada, con cielo algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde; acompañado de marcas térmicas de entre 7 y 19, sintiéndose una vez más el frío.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, una mínima de 11 grados y una máxima de 18.
El fin de semana se presentaría con cielo despejado, acompañado por temperaturas de entre 7 y 15 grados tanto para el sábado como para el domingo.
