Lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo vuelve a salir el sol en la Capital Federal y el Conurbano

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del SMN, el martes se espera con tormentas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 12 y 16 grados.

Las lluvias aisladas se mantendrían el miércoles en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con viento y cielo despejado hacia la noche. Las temperaturas rondarán entre 12 y 19 grados.

Para el jueves ya se esperan buenas condiciones del clima durante toda la jornada, con cielo algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde; acompañado de marcas térmicas de entre 7 y 19, sintiéndose una vez más el frío.

Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, una mínima de 11 grados y una máxima de 18.

El fin de semana se presentaría con cielo despejado, acompañado por temperaturas de entre 7 y 15 grados tanto para el sábado como para el domingo.